«Рейнджерс» в овертайме проиграли «Детройту» в матче НХЛ. Панарин отметился передачей

ТАСС, 7 ноября. «Детройт» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 6, 7.11.2022, 1:00 Рейнджерс 2 Детройт 3 ОТ

У победителей шайбы забросили Мэтт Лафф (23-я минута), Пьюс Сутер (28) и Доминик Кубалик (63), у проигравших отличились Каапо Какко (10) и Мика Зибанежад (17).

Нападающий хозяев Артемий Панарин отдал результативную передачу в моменте со вторым голом «Рейнджерс», набрав первое очко в трех последних играх. Всего в текущем сезоне на счету 31-летнего россиянина 17 очков по системе «гол +пас» (5+12). Вратарь хозяев Игорь Шестеркин провел матч в запасе.