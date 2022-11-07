«Рейнджерс» в овертайме проиграли «Детройту» в матче НХЛ. Панарин отметился передачей
Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин остался в запасе.
Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин остался в запасе.
ТАСС, 7 ноября. «Детройт» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.
У победителей шайбы забросили Мэтт Лафф (23-я минута), Пьюс Сутер (28) и Доминик Кубалик (63), у проигравших отличились Каапо Какко (10) и Мика Зибанежад (17).
Нападающий хозяев Артемий Панарин отдал результативную передачу в моменте со вторым голом «Рейнджерс», набрав первое очко в трех последних играх. Всего в текущем сезоне на счету 31-летнего россиянина 17 очков по системе «гол +пас» (5+12). Вратарь хозяев Игорь Шестеркин провел матч в запасе.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу в домашнем матче против «Торонто» (1:3), набрав 14-е очко в сезоне (8+6). Вратарь канадской команды Илья Самсонов, получивший травму в предыдущем матче против «Бостона» (2:1), внесен в список травмированных. Сообщается, что он не сможет сыграть как минимум до 8 ноября. С учетом травмы Мэтта Мюррея «Торонто» вынужден был подписать контракт новичка с 23-летним голкипером системы клуба Китом Петруцелли.