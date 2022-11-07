Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Флорида
35
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина
Торонто
13
Хоккей. НХЛ
01:00
Рейнджерс
Детройт
ОТ
23
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Анахайм
Флорида
35
01:00
Каролина
Торонто
13
01:00
Рейнджерс
Детройт
ОТ
23
6.11
Лос-Анджелес
Флорида
54
6.11
Сан-Хосе
Анахайм
Б
45
6.11
Ванкувер
Нэшвилл
Б
34
6.11
Калгари
Нью-Джерси
ОТ
34
6.11
Вашингтон
Аризона
23
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:30 (мск), источник: ТАСС

«Рейнджерс» в овертайме проиграли «Детройту» в матче НХЛ. Панарин отметился передачей

Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин остался в запасе.

Рейнджерс
Детройт
Каролина
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 7 ноября. «Детройт» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 6, 7.11.2022, 1:00

Рейнджерс2Детройт3ОТ

У победителей шайбы забросили Мэтт Лафф (23-я минута), Пьюс Сутер (28) и Доминик Кубалик (63), у проигравших отличились Каапо Какко (10) и Мика Зибанежад (17).

Нападающий хозяев Артемий Панарин отдал результативную передачу в моменте со вторым голом «Рейнджерс», набрав первое очко в трех последних играх. Всего в текущем сезоне на счету 31-летнего россиянина 17 очков по системе «гол +пас» (5+12). Вратарь хозяев Игорь Шестеркин провел матч в запасе.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу в домашнем матче против «Торонто» (1:3), набрав 14-е очко в сезоне (8+6). Вратарь канадской команды Илья Самсонов, получивший травму в предыдущем матче против «Бостона» (2:1), внесен в список травмированных. Сообщается, что он не сможет сыграть как минимум до 8 ноября. С учетом травмы Мэтта Мюррея «Торонто» вынужден был подписать контракт новичка с 23-летним голкипером системы клуба Китом Петруцелли.

Читайте также
Каролина
1:3
1:0, 0:1, 0:2
Торонто
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Натан Чен заявил, что его раздражает неопределенность по делу Валиевой
Уехавшая из России пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова не намерена отказываться от гражданства
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь