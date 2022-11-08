Команда Овечкина может стать безнадежным аутсайдером. «Вашингтон» играет все хуже и хуже

В команде не все в порядке

После домашнего поражения от безнадежного аутсайдера последних сезонов «Аризоны», которая по качеству своего состава уверенно держится на 32-м месте в лиге, стало окончательно ясно, что для «Вашингтона» наступили смутные времена. Новые рекорды Александра Овечкина — это прекрасно, но им не будет рад даже их автор, если его команда увязнет в болоте Восточной конференции. Представьте себе противоречивую картину через пару-тройку лет: российский снайпер бьет вечный рекорд Уэйна Гретцки, а его «Кэпиталз» к этому моменту становятся безнадежным аутсайдером и готовятся выбирать на драфте в первой тройке. Это будет сомнительная радость с тяжелым сердцем.

Овечкин свою фамилию в историю давно вписал и по-прежнему хочет побеждать, а не только улучшать личную статистику. Он на данный момент лучший бомбардир своей команды, но от этого факта ему ни горячо ни холодно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8uiy8CnRH_c" title="Alex Ovechkin Buries Patented One-Timer To Pass Gordie Howe For Most Goals With One Franchise" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обычно лидер «Кэпиталз» на публике сдерживается, не позволяя себе выплескивать отрицательные эмоции. В недавнем матче против «Вегаса», который «Вашингтон» проиграл в овертайме, камеры выхватили раздраженного Овечкина. Он, уходя в раздевалку после поражения, в ярости ударил клюшкой по полу и активно жестикулировал. Увидеть Александра в бешенстве — большая редкость. Это говорит о том, что прямо сейчас в команде далеко не все в порядке.

От зоны плей-офф «Кэпиталз» отделяют всего два очка, но поводов для большого оптимизма отыскать тяжело. Ни одной победы в последних четырех матчах, травмы разной степени тяжести у ключевых игроков (Уилсон, Бэкстрем, Карлсон, Оши, Орлов, Хагелин, Браун), захандривший на старте сезона Кузнецов, не забросивший пока ни разу, посредственное качество хоккея — это слишком тяжелые факторы, чтобы их игнорировать или надеяться, что со временем все автоматом наладится.

Ветераны и травмы

Прямо сейчас «Кэпиталз» в лучшем случае тянут на середняка. Эта оценка легко подтверждается статистикой ключевых компонентов командной игры: действия в формате «пять на пять» (16-е место), большинство (15-е с процентом реализации 20,9), меньшинство (14-е с процентом нейтрализации 80,5). Собраться в оптимальном составе «Вашингтону» получится в лучшем случае в декабре, когда могут набрать форму и вернуться в строй Уилсон и Бэкстрем. К этому моменту важно далеко не отстать от зоны плей-офф. Ситуация осложняется тем, что в команде явный перебор ветеранов. Все ключевые игроки уже перешли в возрастную категорию «30 плюс». Для НХЛ это почти приговор.

Спасти дело могла талантливая молодежь, которой нужно выпрыгивать из трусов и доказывать свое право на игровое время. Только ее почти нет. Действия клубного менеджмента в последние годы на драфтах и в плане развития игроков не выдерживают никакой критики. Защитник второй-третьей пары Фехервари — это катастрофически мало. Способного нападающего Макмайкла полноценно интегрировать в основной состав до сих пор не удалось. Чешский бегунок Врана не оправдал надежд и был обменян в «Детройт». От не раскрывшего свой потенциал вратаря Самсонова в межсезонье избавились как от чумы и почему-то легко расстались с его чешским коллегой по амплуа Ванечеком. Оба голкипера бодро начали сезон соответственно в «Торонто» и «Нью-Джерси».

В прошлом чемпионате «Кэпиталз» дважды проигрывали по четыре матча подряд и заняли только восьмое место в конференции. Из-за провала «Айлендерс» конкуренция в Восточной конференции была сведена к нулю. Сейчас ситуация изменилась радикально. Столичный дивизион, где выступает «Вашингтон», за лето превратился в группу смерти, из которой выбраться удастся далеко не всем. Даже списанная со счетов «Филадельфия» с приходом на пост главного тренера Джона Тортореллы стала подавать признаки жизни, несмотря на проблемы с составом. «Нью-Джерси» из безнадежного аутсайдера стал одним из лидеров лиги, демонстрируя при этом впечатляющую игру в формате «пять на пять». Не стоит забывать о прогрессе еще двух клубов «Востока», недавно обитавших на дне, — «Детройта» и «Баффало». К мнению, что «Вашингтон» может не попасть в плей-офф, стоит относиться максимально спокойно. Такой расклад с каждой неделей кажется все более реалистичным.