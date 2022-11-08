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06:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сорок три сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Калгари» Задорова

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Айлендерс
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Источник: twitter.com/nyislanders

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев в овертайме — 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0). В составе «островитян» голами в основное время отметились Себастьян Ахо (13-я минута), Андерс Ли (51) и Кайл Палмьери (52). Решающую шайбу в овертайме забросил Ноа Добсон (64). У «Калгари» дубль оформил Микаэль Баклунд (12, 35), также отметился Элиас Линдхольм (17).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 43 броска из 46. Защитник «островитян» Александр Романов нанес один бросок в створ ворот, провел два силовых приема и заблокировал три броска. В активе защитника «Флэймз» Никиты Задорова голевая передача.

Айлендерс
4:3ОТ
1:2, 0:1, 2:0
Калгари
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