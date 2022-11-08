Сорок три сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Калгари» Задорова

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев в овертайме — 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0). В составе «островитян» голами в основное время отметились Себастьян Ахо (13-я минута), Андерс Ли (51) и Кайл Палмьери (52). Решающую шайбу в овертайме забросил Ноа Добсон (64). У «Калгари» дубль оформил Микаэль Баклунд (12, 35), также отметился Элиас Линдхольм (17).