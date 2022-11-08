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07:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голы Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Эдмонтоном»

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: twitter.com/capitals

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 3:2, 1:2) в пользу хозяев площадки. У «Вашингтона» дубль оформили Дилан Строум (19-я и 21-я минуты) и российский нападающий Евгений Кузнецов (33, 59), еще одну шайбу забросил Александр Овечкин (35). У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (29), Райан Ньюджент-Хопкинс (35, 59) и Леон Драйзайтль (43).

Кузнецов забросил свои первые шайбы в сезоне, а также записал на свой счет две результативные передачи. Овечкин забросил свою 788-ю шайбу в карьере в НХЛ и сократил до 13 голов отставание от Горди Хоу (801), занимающего второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Также капитан «Вашингтона» отметился голевой передачей. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов пропустил матч из-за травмы.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид провел свой 500-й матч в карьере. В активе 25-летнего канадца суммарно 724 очка (252 гола + 472 передачи).

Вашингтон
5:4
1:0, 3:2, 1:2
Эдмонтон
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