Голы Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Эдмонтоном»

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 3:2, 1:2) в пользу хозяев площадки. У «Вашингтона» дубль оформили Дилан Строум (19-я и 21-я минуты) и российский нападающий Евгений Кузнецов (33, 59), еще одну шайбу забросил Александр Овечкин (35). У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (29), Райан Ньюджент-Хопкинс (35, 59) и Леон Драйзайтль (43).

Кузнецов забросил свои первые шайбы в сезоне, а также записал на свой счет две результативные передачи. Овечкин забросил свою 788-ю шайбу в карьере в НХЛ и сократил до 13 голов отставание от Горди Хоу (801), занимающего второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Также капитан «Вашингтона» отметился голевой передачей. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов пропустил матч из-за травмы.