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08:37 (мск), источник: ТАСС

Овечкина признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге

ТАСС, 8 ноября. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом во вторник сообщает пресс-служба НХЛ.

Вашингтон
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Источник: Reuters

В домашнем матче против «Эдмонтона» (5:4) Овечкин забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. Россиянин забросил восьмую шайбу в сезоне, продлив голевую серию до трех матчей, а результативную — до шести. Всего на счету капитана «Вашингтона» 788 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. 37-летний россиянин занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).

Второй звездой дня признан защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон. В матче против «Калгари» (4:3) канадец стал автором победной шайбы в овертайме.

Третьей звездой дня стал канадский нападающий «Бостона» Брэд Маршанд. В домашней встрече против «Сент-Луиса» (3:1) он отметился двумя голевыми передачами.

Вашингтон
5:4
1:0, 3:2, 1:2
Эдмонтон
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