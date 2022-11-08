Овечкина признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге

В домашнем матче против «Эдмонтона» (5:4) Овечкин забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. Россиянин забросил восьмую шайбу в сезоне, продлив голевую серию до трех матчей, а результативную — до шести. Всего на счету капитана «Вашингтона» 788 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. 37-летний россиянин занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).