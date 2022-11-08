«Сколько миллионов ты хочешь?» Как Третьяк потерял все и уехал в США

У Владислава Третьяка не было побед в Кубке Стэнли и даже одного матча в чемпионате НХЛ, но в Америке его уважали так, как никакого иного вратаря. Даже Кена Драйдена или Билли Смита, чьи команды доминировали за океаном в 70-х и начале 80-х. Его обожали, им восторгались, с него брали пример, а сенсационное поражение сборной СССР на Олимпиаде-1980, пожалуй, даже повысила его популярность. Да, ошибался, значит он не машина, а живой человек. К тому же суперматчей, после которых Третьяку рукоплескали даже болельщики соперников, было намного больше. Суперсерия-1972, финал Кубка Канады-1981, две чудесные игры против «Монреаля» в 1975 и 1982 годах.

Именно «Монреаль» очень хотел заполучить себе Третьяка, а сам Владислав не скрывал, что эти симпатии взаимные. В 1983 году, сидя в студии канадского телевидения, он мечтательно рассказывал журналистам: «Наши страны будут только сближаться, если советские игроки будут играть в Канаде. В НХЛ я бы выбрал “Монреаль”. Он мне как-то ближе. Я всю жизнь играл в команде номер один — ЦСКА. Я не люблю проигрывать, а “Монреаль” — это точно такая же команда, как ЦСКА в Советском Союзе».

Более того, летом 1983 года «Канадиенс» задрафтовали Третьяка, а спустя несколько месяцев New York Times сообщил о том, что клуб предложил вратарю трехлетний контракт на 1,5 миллиона долларов. Такие деньги в лиге платили единицам. Генменеджер «Монреаля» Серж Савар передал контракт председателю Спорткомитета Марату Грамову, и, как рассказывал сам Третьяк, у него была надежда на то, что после Олимпийских игр-1984 федерация отпустит его в Канаду. В том сезоне он был бесподобен — 22 победы в 22 матчах чемпионата страны, золото Олимпиады. Но разрешение на отъезд в клуб НХЛ Третьяк не получил, а вскоре завершил карьеру, сославшись на усталость. Ему было всего 32 года. Смешной возраст для голкиперов в НХЛ тех лет.

Я выиграл практически все, что можно в Европе и любительском мировом хоккее. Политбюро решило, что я останусь в стране и не перееду в Канаду. К сожалению. Владислав Третьяк

После завершения игровой карьеры он помогал голкиперам сборной СССР и работал в детской школе, а в 1989 году о нем вновь вспомнили в НХЛ. Третьяк первым из хоккеистов, не выступавших за океаном, был включен в Зал хоккейной славы. После церемонии к нему подошли представители «Чикаго» и попросили помочь с вратарями. Их в системе клуба тренировалось с десяток, а нужно было только два. Третьяку предложили стать консультантом по голкиперам, но когда на льду он начал показывать упражнения своим ученикам, главный тренер «Блэкхокс» Майк Кинэн захотел от Владислава больше, чем просто полезные советы.

«Трудно было, языка не знал, самому приходилось вставать в ворота, — рассказывал Третьяк. — Когда Кинэн увидал меня на льду, то сказал: “Вот тебе контракт, сколько ты миллионов хочешь? Через три месяца будешь играть против “Монреаля”. Я к жене, а она говорит: “Это убийственно. Можешь имя потерять”. Отвечаю “Чикаго”: “Жена против”. Кинэн понимающе кивнул головой. Этот довод был решающий”.

Из-за дефолта в начале 90-х Третьяк потерял практически все свои сбережения. «Все, что заработал на чемпионатах мира и Олимпиадах, пропало. Так, пару раз сходить в ресторан», — говорил он.

Если бы не контракт с канадской компанией, которая производила снегоходы, в финансовом плане семье Третьяка было бы совсем тяжко. В «Блэкхокс» можно было и заработать, и заниматься делом своей жизни — хоккеем.

В «Чикаго» Третьяк работал с несколькими известными вратарями, включая Доминика Гашека, который только-только перебрался в Америку, но его любимым учеником был Эдди Белфор. Во-первых, Владислав был кумиром для Эдди, это из-за него канадец взял себе 20-й номер. Во-вторых, молодой игрок впитывал все советы тренера, как губка, а тот же Гашек был верен своему стилю и не собирался меняться. В первом же сезоне с начала работы с Третьяком Белфор собрал целую коллекцию индивидуальных наград — лучший и самый надежный вратарь, а также лучший новичок года. Еще через два года он завоевал еще одну «Везину Трофи», закрепившись в числе элитных игроков НХЛ.

Эдди напоминает меня самого. Он много тренируется, он хочет побеждать и играть в каждом матче. Владислав Третьяк

Летом он проводил в Канаде лагеря для молодых вратарей. Среди тех, кто регулярно учился у него, был Мартин Бродер. В своей книге канадец писал следующее: «Я обожал школу Третьяка, потому что он сам был профессиональным голкипером, выступал на международных соревнованиях, а это было важно для моей семьи. Он научил меня многим важным вещам — технике, выбору позиции, отношению к игре».

Бродер завершил карьеру с тремя Кубками Стэнли и лидером в истории НХЛ по количеству вратарских побед.

Без Кубка Стэнли не остался и Белфор, правда выиграл его он уже после ухода из «Чикаго». В 1999 году Эд в составе «Далласа» победил своего бывшего одноклубника Гашека, который выступал за «Баффало», после чего прислал Третьяку подарок. Перстень, на котором бриллиантами был выложен номер 20.