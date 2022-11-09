Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву»

Встреча, которая состоялась в Оттаве, завершилась со счетом 6:4 (1:2, 1:0, 4:2) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Бо Хорват (20-я и 42-я минуты), еще по одной шайбе забросили российский форвард Илья Михеев (34), Брок Безер (49), Джек Студничка (55) и Элиас Петтерссон (60). У «Оттавы» отличились Дрейк Батерсон (1), Трэвис Хэмоник (20), Тим Штюцле (55) и Клод Жиру (58).