Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву»
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» обыграли «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» обыграли «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Оттаве, завершилась со счетом 6:4 (1:2, 1:0, 4:2) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Бо Хорват (20-я и 42-я минуты), еще по одной шайбе забросили российский форвард Илья Михеев (34), Брок Безер (49), Джек Студничка (55) и Элиас Петтерссон (60). У «Оттавы» отличились Дрейк Батерсон (1), Трэвис Хэмоник (20), Тим Штюцле (55) и Клод Жиру (58).
Российские нападающие «Ванкувера» Василий Подколзин и Андрей Кузьменко очков не набрали. Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отметился одним блокшотом и одним броском в створ ворот.
В параллельном матче хоккеисты «Вегас Голден Найтс» добыли победу над «Торонто Мейпл Лифс» (4:3) в овертайме.