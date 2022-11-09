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09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву»

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» обыграли «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Оттаве, завершилась со счетом 6:4 (1:2, 1:0, 4:2) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Бо Хорват (20-я и 42-я минуты), еще по одной шайбе забросили российский форвард Илья Михеев (34), Брок Безер (49), Джек Студничка (55) и Элиас Петтерссон (60). У «Оттавы» отличились Дрейк Батерсон (1), Трэвис Хэмоник (20), Тим Штюцле (55) и Клод Жиру (58).

Российские нападающие «Ванкувера» Василий Подколзин и Андрей Кузьменко очков не набрали. Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отметился одним блокшотом и одним броском в створ ворот.

В параллельном матче хоккеисты «Вегас Голден Найтс» добыли победу над «Торонто Мейпл Лифс» (4:3) в овертайме.

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