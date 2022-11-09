«Сент-Луис» потерпел восьмое поражение в НХЛ подряд

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась со счетом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Уэйд Эллисон (31-я минута), Трэвис Конечны (37), Ноа Кейтс (40), Лукаш Седлак (47) и Оуэн Типпетт (60). У «Блюз» единственным голом отличился Райан О’Райлли (46).