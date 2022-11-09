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09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сент-Луис» потерпел восьмое поражение в НХЛ подряд

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» проиграли «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась со счетом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Уэйд Эллисон (31-я минута), Трэвис Конечны (37), Ноа Кейтс (40), Лукаш Седлак (47) и Оуэн Типпетт (60). У «Блюз» единственным голом отличился Райан О’Райлли (46).

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился голевой передачей. Его одноклубники Павел Бучневич, Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко очков не набрали. Защитник «Флайерз» Иван Проворов записал на свой счет один результативный пас.

«Сент-Луис» потерпел восьмое поражение в чемпионате подряд.

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Филадельфия
5:1
0:0, 3:0, 2:1
Сент-Луис
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