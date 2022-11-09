«Сент-Луис» потерпел восьмое поражение в НХЛ подряд
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» проиграли «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» проиграли «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась со счетом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Уэйд Эллисон (31-я минута), Трэвис Конечны (37), Ноа Кейтс (40), Лукаш Седлак (47) и Оуэн Типпетт (60). У «Блюз» единственным голом отличился Райан О’Райлли (46).
Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился голевой передачей. Его одноклубники Павел Бучневич, Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко очков не набрали. Защитник «Флайерз» Иван Проворов записал на свой счет один результативный пас.
«Сент-Луис» потерпел восьмое поражение в чемпионате подряд.