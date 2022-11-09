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09:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Кучерова не уберегла «Тампу» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) в пользу гостей. В составе канадской команды голами отметились Уоррен Фегеле (8-я минута), Коннор Макдэвид (23) и Леон Драйзайтль (25). У «Тампы» шайбы забросили Брэндон Хагель (10) и Алекс Киллорн (41).

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу и продлил результативную серию до 11 матчей чемпионате. В сезоне-2022/23 россиянин набрал 21 очко (6 голов + 15 передач) в 13 играх. Форвард «Тампы» Владислав Наместников и защитник Михаил Сергачев очков не набрали. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 29.

Лидер бомбардирского и снайперского зачетов чемпионата Коннор Макдэвид набрал 2 очка за матч (1 гол + 1 передача). В активе канадца 14 голов и 15 передач в 14 играх первенства.

В других матчах дня «Аризона Койотис» обыграла «Баффало Сэйбрз» (4:1), «Детройт Ред Уингз» уступил «Монреалю Канадиенс» (2:3), а хоккеисты «Нью-Джерси Девилз» одолели «Калгари Флэймз» (3:2).

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Тампа-Бэй
2:3
1:1, 0:2, 1:0
Эдмонтон
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