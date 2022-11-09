Панарин установил рекорд «Рейнджерс», с большим отрывом превзойдя достижение Мессье и Ягра

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд.
В своей 200-й игре за «Рейнджерс» Панарин отметился двумя результативными передачами. В истории «синерубашечников» за 200 первых матчей никто не набирал больше очков, чем Панарин. В активе россиянина 268 очков. У Марка Мессье на таком отрезке было 255 очков, у Яромира Ягра — 254.
Напомним, в сегодняшней встрече в составе «Айлендерс» забитые шайбы на свой счёт записали Кайл Палмьери, Адам Пелеч, Брок Нельсон и Андерс Ли. Последнему в моменте с забитым голом ассистировал российский защитник Александр Романов. У «Рейнджерс» забивали Филип Хитил, Крис Крайдер, а также Винсент Трочек.