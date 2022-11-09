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12:27 (мск), источник: Sport24

Жуткая травма в НХЛ. Игроку рассекли запястье коньком и срочно отправили в больницу на операцию

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн получил жуткую травму в матче регулярного сезона НХЛ против «Тампы».

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Источник: Sport24

В ходе столкновения с Пэтом Маруном Кейну рассекли коньком запястье. Кейн сразу же отправился на скамейку запасных с сильным кровотечением. Позднее его отправили в больницу, где он перенес операцию.

По словам генеменеджера «Ойлерз» Кена Холланда, Кейн находится в стабильном состоянии. Тем не менее, сейчас неизвестна степень повреждения нервов и артерий у хоккеиста.

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2:3
1:1, 0:2, 1:0
Эдмонтон
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