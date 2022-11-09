Зайцева выставили на драфт отказов НХЛ
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев выставлен на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в официальном Twitter портала CapFriendly.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев выставлен на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в официальном Twitter портала CapFriendly.
В течение ближайших 24 часов любая команда НХЛ может забрать 31-летнего хоккеиста. Если ни один клуб не заинтересуется Зайцевым, он будет отправлен в фарм-клуб «Оттавы» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Также «Оттава» выставила на драфт отказов шведского голкипера Магнуса Хелльберга, который в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) играл за пекинский «Куньлунь Ред Стар», петербургский СКА и «Сочи».
Зайцев впервые в карьере в НХЛ выставлен на драфт отказов. Контракт россиянина с «Оттавой» рассчитан до конца сезона-2023/24. В текущем регулярном чемпионате защитник провел 7 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.