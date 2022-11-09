Зайцева выставили на драфт отказов НХЛ

В течение ближайших 24 часов любая команда НХЛ может забрать 31-летнего хоккеиста. Если ни один клуб не заинтересуется Зайцевым, он будет отправлен в фарм-клуб «Оттавы» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Также «Оттава» выставила на драфт отказов шведского голкипера Магнуса Хелльберга, который в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) играл за пекинский «Куньлунь Ред Стар», петербургский СКА и «Сочи».