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23:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зайцева выставили на драфт отказов НХЛ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев выставлен на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в официальном Twitter портала CapFriendly.

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Источник: Официальный сайт НХЛ

В течение ближайших 24 часов любая команда НХЛ может забрать 31-летнего хоккеиста. Если ни один клуб не заинтересуется Зайцевым, он будет отправлен в фарм-клуб «Оттавы» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Также «Оттава» выставила на драфт отказов шведского голкипера Магнуса Хелльберга, который в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) играл за пекинский «Куньлунь Ред Стар», петербургский СКА и «Сочи».

Зайцев впервые в карьере в НХЛ выставлен на драфт отказов. Контракт россиянина с «Оттавой» рассчитан до конца сезона-2023/24. В текущем регулярном чемпионате защитник провел 7 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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