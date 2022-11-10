Овечкин озверел и крушил всех вокруг, но это не помогло. Он проиграл и отстал от Кросби в бомбардирской гонке

Матч «Вашингтона» и «Питтсбурга» был ознаменован новой серией противостояния Александра Овечкин и Сидни Кросби. В последние годы эта дуэль суперзвезд сильно потускнела, так как оба форварда уже наелись призами и рекордами, но нынче было зафиксировано удивительное равенство по набранным очкам. Оба нападающих набрали по 1 423 очка за карьеру и делили 18-е место в списке лучших бомбардиров всех времен.

Соответственно, и Овечкин, и Кросби наверняка были не прочь вырваться вперед в этом споре, а заодно помочь своей команде одержать важную победу — как в плане набранных очков, так и полученных эмоций.

Однако сам матч стал полным разочарованием для «Столичных» и для Великой Восьмерки. «Питтсбург» выиграл в одну калитку (4:1), Овечкин не набрал очков, а из продуктивных действий отметился лишь семью силовыми приемами. Александр буквально лютовал и бил всех, кто попадался под руку, но забить так и не смог.

Среди тех, кто пострадал от действий русской звезды оказался чех Ян Рутта — защитнику «Пингвинов» прилично досталось в углу площадки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gne0bacB3I0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме него, под горячую руку попался швед Петтерсон.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wQDTGoxX-h8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В отличие от Овечкина, Кросби смог набрать одно очко за результативную передачу. За счет этого он обогнал Ови и вышел вперед в личном споре, а болельщики «Пингвинов» тут же вспомнили, что Сидни сыграл на 168 матчей меньше Александра, поэтому средняя эффективность Кросби намного выше, чем у Великой Восьмерки.

«Питтсбург» прервал серию из 7 поражений подряд, а «Столичные» проиграли пятый матч из последних шести.