Капризова разозлил наезд от американца! Он положил два шикарных гола и стал лучшим русским снайпером НХЛ

Кирилл Капризов счастливо избежал автоматической дисквалификации после инцидента в матче с «Лос-Анджелесом». Напомним, что день назад россиянин не стерпел провокаций звездного защитника «Кингз» Дрю Даути и после того, как канадец засадил Кириллу локтем в спину, ответил грубо и прямо — ударом клюшкой в лицо. Опасения, что дисциплинарный комитет НХЛ не снимет обязательную в случае получения матч-штрафа дисквалификацию, были. Но в пользу Капризова сработала безупречная репутация и отсутствие травмы у Даути, который спокойно продолжил матч.

Таким образом, Кирилл смог выйти на лед на следующий день в матче с «Анахаймом» и был предельно мотивирован доказать всем, что он не грубиян, а приносит своей «Миннесоте» исключительно пользу за счет красивых голов и передач. Правда, в середине второго периода Капризов снова попал в небольшой замес, когда россиянина ударил американец Макс Джонс. Партнеры вступились за российскую звезду, в результате чего вспыхнула массовая стычка.

Но главным, конечно, были голы россиянина. В конце второго периода при счете 1:0 в пользу «Дакс» Капризов изящно подправил шайбу после удобного наброса от Мэтта Болди и сравнял счет — это было в большинстве и стало важнейшим моментом с точки зрения дальнейшего сценария встречи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HxiN2azQQzY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А в начале третьего периода Капризов сыграл просто фантастически. Он обманул и защитников, и вратаря «Дакс» Джона Гибсона, хитро прокинув шайбу в ближний угол ворот после передачи Матса Цуккарелло. Соперники ждали от Кирилла или передачи, или попытки выбраться на пятачок, но россиянин нашел кратчайший путь к забитому голу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EmJAJ1KeyC4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эта шайба закрепила преимущество «Уайлд» и позволила «Миннесоте» одержать важнейшую выездную победу. В снайперской гонке Капризов вышел на третье место, сравнявшись с Карлссоном и Виларди, у которых, так же как и у россиянина, по 10 шайб. Ну, а среди российских снайперов сибиряк теперь — безоговорочно первый!