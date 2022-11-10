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11:47 (мск), источник: Sports.Ru

Эрик Стаал провел 1300-й матч в НХЛ. Он лидер лиги по числу игр среди действующих игроков

Нападающий «Флориды» Эрик Стаал провел 1300-й матч в НХЛ.

Флорида
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Источник: AP 2022

Нападающий «Флориды» принял участие в игре регулярного чемпионата против «Каролины» (3:0). 38-летний хоккеист стал 64-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки.

Стаал также является единоличным лидером НХЛ по количеству проведенных матчей среди действующих игроков.

В этой игре также приняли участие братья Эрика — защитник «Флориды» Марк Стаал и нападающий «Каролины» Джордан. Это первый случай с 2016 года, когда трое братьев Стаал сыграли в одном матче НХЛ. Всего они встречались на льду 13 раз.

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3:0
0:0, 0:0, 0:0
Каролина
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