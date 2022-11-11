Хет-трик Свечникова помог «Каролине» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ

ТАСС, 11 ноября. «Каролина» одержала победу над «Эдмонтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 7:2. Встреча прошла в ночь на пятницу.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 6, 11.11.2022, 3:00 Каролина 7 Эдмонтон 2

У победителей шайбы забросили Андрей Свечников (20, 31, 56-я минуты), Брент Бернс (26), Джордан Фаст (40), Джордан Мартинок (55), Йеспер Фаст (58). В составе проигравших отличились Зак Хаймэн (28), Коннор Макдэвид (48).

22-летний Свечников забросил в нынешнем сезоне 11 шайб и набрал 17 очков по системе «гол+пас» (11+6). Свечников во второй раз в сезоне оформил хет-трик, 23 октября он забросил три шайбы в игре с «Эдмонтоном». Также россиянин стал третьим хоккеистом в истории «Каролины», забившим 100 голов до того, как ему исполнилось 23 года. В списке лучших снайперов сезона россиянин поднялся на третье место. Первый матч в нынешнем сезоне провел вратарь «Каролины» Петр Кочетков, отразивший 20 бросков из 22.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 6, 11.11.2022, 3:30 Детройт 2 Рейнджерс 8

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две голевые передачи в выездном матче с «Детройтом» (8:2), отличившись в четвертой игре подряд. Всего российский форвард набрал 21 очко (5+16). Также результативный пас на счету его одноклубника Виталия Кравцова, который набрал первое очко в сезоне. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 18 бросков из 20.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов в выездном матче с «Коламбусом» (2:5) забросил первую шайбу в сезоне, а также отдал голевую передачу, которая стала для него седьмой. «Нью-Джерси» одержал восьмую победу подряд, дома в овертайме обыграв «Оттаву» (4:3), и повторил свой рекорд, установленный в сезоне-2010/11. Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин в домашнем матче с «Аризоной» (0:2) отразил 26 бросков из 27.