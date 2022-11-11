Это новый Овечкин?! Свечников бомбанул хет-триком, забросил 100-ю шайбу в НХЛ и возглавил гонку русских снайперов

Для большинства болельщиков снайперский трон среди российских хоккеистов по-прежнему принадлежит Александру Овечкину. Несмотря на то, что 9-кратный обладатель «Морис Ришар Трофи» уже не является главным претендентом на любимую награду и уступил этот статус звезде «Торонто» Остону Мэттьюсу, ему все еще удается из сезона в сезон лидировать по голам среди соотечественников: в прошлом году Ови выбил «полтинник» и снова обошел всех русских хоккеистов в снайперской гонке. Но в этом сезоне все может измениться.

Конкуренция за корону лучшего русского снайпера возросла благодаря результативной игре Кирилла Капризова и Андрея Свечникова. Еще несколько дней назад у форвардов «Миннесоты» и «Каролины» было по 8 точных выстрелов. Первым уходить в отрыв начал 97-й номер «Уайлд», отгрузивший «Анахайму» дубль во вчерашнем матче. Но Свечникову удалось выдать перформанс, который с запасом перекрыл матч-концерт главной надежды «Миннесоты» — Андрей оформил второй хет-трик в этой регулярке. Удивительное совпадение, но, как и 3 недели назад, от клюшки лидера «Харрикейнз» снова пострадал «Эдмонтон».

Этим матчем младший из братьев Свечниковых вписал свое имя в историю. Он стал лишь вторым игроком в истории франшизы, которому удалось оформить два хет-трика против одного соперника в рамках одной регулярки. Первым хоккеистом «Ураганов», отметившимся подобным достижением, стал Сами Капанен в сезоне-1997/98. Жертвой финского форварда, как и его российского коллеги, также стал «Эдмонтон».

А еще Свечников сумел встать в один ряд с Коннором Макдэвидом. Уроженец Алтайского края стал лишь вторым игроком НХЛ с сезона-2018/19, которому удалось сделать два хет-трика в первых 14 матчах сезона. Помимо него в текущей регулярке это сделал капитан «Эдмонтона».

К слову, первую шайбу в этой встрече форвард «Каролины» забросил как раз после потери Макдэвида в своей зоне: Теуво Теравайнен классно отборолся у борта и выдал пас на русского снайпера, который в одночасье оказался в опасной бросковой позиции и мог расстреливать Джека Кэмпбелла. Однако Свечников предпочел вырезать передачу на караулившего пустую штангу Себастьяна Ахо. Впрочем, задуманный нашим соотечественником пас в итоге не дошел до адресата — игрок «Ойлерз» в попытке перехватить шайбу случайно срезал ее в ворота. Так Свеч прервал безголевую серию из 4 матчей и вывел хозяев вперед.

Второй гол 37-го номера «Харрикейнз» состоялся в середине второго периода: Андрей получил пас в средней зоне, на скорости пересек синюю линию и роскошным кистевым не оставил шансов голкиперу соперника. Ну, а третий точный бросок Свечников нанес незадолго до окончания встречи: русский снайпер до последнего доборолся на добивании и отправил шайбу в сетку полупустых ворот «Эдмонтона». Этот гол не только ознаменовал второй хет-трик для русского снайпера в сезоне, но еще и стал для него 100-м в НХЛ! Лучшего вечера для воспитанника «Ак Барса» придумать было невозможно. Теперь Андрей стал единоличным лидером снайперской гонки среди российских хоккеистов — на его счету уже 11 заброшенных шайб.

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Однако Свечников-младший — далеко не единственный игрок «Каролины», зажигавший в этой встрече. Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков провел первый матч в текущем сезоне, и сходу добыл победу для своей команды. Причем хозяева могли бы пропустить на один гол больше, но Кочетков обокрал Джека Друри и не позволил форварду «Эдмонтона» реализовать выход один на один, выдав роскошный сейв, который однозначно попадет в хайлайты недели.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UW14081rJU4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спасение русского кипера не оставило равнодушным ни болельщиков, ни экспертов: например, аккаунт популярного хоккейного подкаста Spittin' Chiclets ярко отреагировал на сейв Петра, сравнив его с легендарным Домиником Гашеком.