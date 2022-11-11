Шесть шайб в одни ворота за период! Панарин и «Рейнджерс» унизили соперника на его льду

На старте регулярки можно выделить отличительную черту «Рейнджерс». Скучать, выбрав для просмотра игру ньюйоркцев, почти точно не придется. Правда, не каждый матч к «Бродвейцам» приходит вдохновение, и не всегда это приводит к положительным результатам. Серия из трех поражений подряд заставила главного тренера Жерара Галлана реагировать на происходящие события.

Наставник «Рейнджерс» перетасовал сочетания в надежде прервать неудачную полосу в матче против окрепшего в текущем сезоне «Детройта». «Ред Уингз» избавились от неприятного ярлыка мальчиков для битья и идут на второй строчке Атлантического дивизиона. Во многом это заслуга блистательно играющего голкипера Вилле Хуссо, который освоился в новой команде после ухода из «Сент-Луиса» и помогает партнерам побеждать.

Начало матча получилось пристрелочным с обеих сторон. Шайба почти не доходила до ворот, застревая в средней зоне, где прерывалось большинство атак. Из опасных моментов до первого гола на 16-й минуте был только хитрый бросок Артемия Панарина в ближний угол после передачи из-за ворот. Гол пришел практически из ниоткуда. Удачная атака завершилась броском Мики Зибанежада, отличившегося на глазах своего отца, который присутствовал на трибунах Little Caesars Arena. «Детройт» ответил быстрым прорывом к воротам Игоря Шестеркина, и Джозеф Велено расстрелял голкипера с ползоны.

Не сказать, что Шестеркину и Хуссо предложили много работы в первые 40 минут. Соперники редко доводили шайбу до ворот. Бросковое преимущество гостей — логичное следствие более разнообразного большинства. «Детройт» же забивал только в равных составах. Рука не повернется обвинить Шестеркина в пропущенных шайбах. «Ред Уингз» оформили оба гола после убойных бросков — с кистей и в касание.

Отдельный сюжет каждого матча «Рейнджерс» — игра Виталия Кравцова, который недавно вернулся в состав после очередной травмы. С «Детройтом» форварда объединили в звене с Панариным и Винсом Трочеком. В равных составах у тройки получалось не все. Но в большинстве Артемий занял привычное место в первой спецбригаде и ювелирным пасом создал второй гол. Крису Крайдеру оставалось подставить клюшку, чтобы шайба зашла в дальний угол.

Кравцов упустил хороший шанс в конце второго периода. Хуссо вытащил бросок россиянина с ближней дистанции. А далее Виталий заработал необязательное удаление в зоне атаки. За подобные действия требовательный Жерар Галлан не похвалит нападающего. Повезло, что «Детройт» провел большинство вхолостую, не предложил Шестеркину запредельной работы и ограничился дальними набросами. Впрочем, плюсик в статистику Кравцов все-таки получил. Виталий был на льду, когда Адам Фокс оформил победный гол, а затем ассистировал Барклаю Гудроу.

«Детройт» откровенно рассыпался в третьем периоде. Пропали задор и энергия, начались позиционные провалы в обороне. По двум периодам ничего не предвещало краха «Ред Уингз». Серийные шайбы окончательно деморализовали хозяев. Откровенно жаль голкипера Хуссо, которого оставили на растерзание парням с Бродвея. Панарин продолжил собирать ассисты. Артемий при поддержке Кравцова вывел на пятак Гудроу, который издевательски разобрался с вратарем.