Овечкин поднялся на 71-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ

«Кэпиталз» на домашней арене принимают «Тампа-Бэй Лайтнинг». Овечкин принимает участие в игре. Для 37-летнего россиянина этот матч является 1290-м в карьере. По этому показателю он обошел Мэтью Шнайдера, в активе которого 1289 матчей. В следующей встрече Овечкин может сравняться с Дэррилом Сидором, который провел 1291 матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло (1779).