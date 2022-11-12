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09:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин поднялся на 71-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на чистое 71-е место по количеству сыгранных матчей в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

«Кэпиталз» на домашней арене принимают «Тампа-Бэй Лайтнинг». Овечкин принимает участие в игре. Для 37-летнего россиянина этот матч является 1290-м в карьере. По этому показателю он обошел Мэтью Шнайдера, в активе которого 1289 матчей. В следующей встрече Овечкин может сравняться с Дэррилом Сидором, который провел 1291 матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло (1779).

Александр Овечкин в 1289 матчах в НХЛ набрал 1423 очка и занимает 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Россиянин является третьим лучшим снайпером НХЛ (788 шайб). Второе место в рейтинге занимает Горди Хоу (801), рекордсменом по голам является Уэйн Гретцки (894).

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Тампа-Бэй
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