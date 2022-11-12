Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Тампу»

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Энтони Манта, Сонни Милано (дубль), Алексей Протас, а также Конор Шири. Российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились результативными передачами. Они ассистировали Сонни Милано в моменте с голом на последних секундах.
Единственную в этой встрече шайбу гостей забросил Ник Пербикс. Российские игроки «Тампы», а именно Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Владислав наместников, результативными действиями отметиться не смогли.
Напомним, в прошлом матче «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», а «Тампа» уступила «Эдмонтону».