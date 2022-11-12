Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Тампу»

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Энтони Манта, Сонни Милано (дубль), Алексей Протас, а также Конор Шири. Российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились результативными передачами. Они ассистировали Сонни Милано в моменте с голом на последних секундах.