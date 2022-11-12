В концовке матча между «Вашингтоном» и «Тампой» случилась массовая драка. Видео

За пять с небольшим минут до окончания матча стычка вблизи бортика вылилась в массовые кулачные поединки между хоккеистами обеих команд. В ситуацию пришлось вмешаться арбитрам. По итогам эпизода несколько игроков получили штрафы. В штрафной бокс отправились Эрик Густафссон, Ник Дауд и Энтони Манта со стороны «Вашингтона», а также Владислав Наместников, Росс Колтон и Кори Перри — от «Тампы».