Кубок Мира опять отменён! НХЛ не хочет играть без суперзвёзд из России

Сразу после окончательного решения второй раз подряд не отпускать своих хоккеистов на Олимпиаду руководство Национальной хоккейной лиги заявило об идее возродить Кубок мира. Согласно замыслам функционеров НХЛ, турнир лучших против лучших должен был состояться в 2024 году и пройти на территории Северной Америки. Но очень быстро перед боссами НХЛ встал ключевой вопрос последнего времени — что делать со сборной России?

Российская команда вплоть до дальнейшего уведомления сейчас отстранена от участия в турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации хоккея, но Кубок мира не подпадает под это положение. Всё дело в том, что этот турнир организуется исключительно НХЛ, и ИИХФ юридически не имеет никакого влияния на данную ситуацию. В этой связи теоретически НХЛ имела полное право поступить по-своему, допустить россиян до турнира и провести соревнование как ни в чём не бывало.

Вот только сама североамериканская организация, хоть и не запретила российским звёздам играть в НХЛ — а зачем самим стрелять себе в ногу и лишать возможности следить за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки — но приостановила все деловые отношения с российскими организациями, в том числе даже отменив действие контракта о показе матчей лиги в нашей стране. В июне же НХЛ даже запретила нападающему «Колорадо Эвеланш» Валерию Ничушкину везти Кубок Стэнли в Россию, желая всячески дистанцироваться от каких-либо совместных мероприятий с российской стороной.

Долгое время руководители лиги всячески старались обойти щекотливую ситуацию, пытаясь пройти меж двух огней. С одной стороны, в сентябре заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в свойственной себе довольно осторожной манере заявлял, что хотел бы найти вариант, при котором российские хоккеисты примут участие в Кубке мира. А с другой стороны — в своих других заявлениях руководство НХЛ подчёркивало, что «российский вопрос» далеко не единственная проблема, которая стоит перед лигой в организации турнира.

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Но уже на прошлой неделе, когда в Финляндии состоялись два вынесенных матча регулярного чемпионата НХЛ с участием «Колорадо» и «Коламбуса», боссы НХЛ признали, что всё-таки именно «российский вопрос» остаётся ключевой сложностью в организации Кубка мира — 2024.

«Мы говорили о российской проблеме, и на данный момент у нас нет её решения», — заявил Дэйли. В НХЛ просто не могли закрыть глаза на совместную позицию глав европейских федераций, некоторые из которых открыто говорили, что готовы бойкотировать соревнование, если россияне хоть в каком-то виде примут участие в турнире. Но и убрать Россию из Кубка мира, как предлагали некоторые отчаянные европейские журналисты, не было выходом из ситуации для североамериканской лиги.

Для руководства НХЛ хоккей — это в первую очередь бизнес, а уже во вторую — сам спорт. За океаном хотели предпринять очередную попытку возродить Кубок мира в надежде выручить дополнительные доходы. Последний турнир, проведённый в 2016 году, не принёс лиге особых денежных дивидендов. Но с тех прошло много лет — хоккейная публика заметно истосковалась по соревнованию лучших против лучших.

Канада против России, США против России — Макдэвид против Овечкина, Стэмкос против Кучерова, Мэттьюс против Панарина, Кросби против Малкина — и этот бесконечный ряд красивых афиш можно перечислять ещё очень долго. Такие противостояния при грамотной организации турнира просто обязаны были вызвать интерес у зрителей за океаном. Но если российских хоккеистов не допустить до участия в турнире, то всего этого аудитория сразу лишится. Поэтому причины, по которым НХЛ заинтересована в России на Кубке мира, лежат на поверхности.

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Но идти на серьёзное политическое решение в то время, когда все российские сборные отстранены от международных турниров, в лиге не захотели. Как результат — накануне НХЛ выступила с официальным заявлением об отказе от проведения Кубка мира в 2024 году и планах попытаться всё-таки организовать турнир спустя год — в 2025-м.

«В течение последнего года НХЛ и НХЛПА работали над планами проведения следующего Кубка мира по хоккею, главного международного хоккейного турнира между лучшими, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею и надеемся провести его в феврале 2025 года», — говорится в сообщении ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

Следом появилась и официально выраженная позиция Дэйли, в которой второй человек в НХЛ наконец-то прямым текстом фактически признал очевидное — без российских игроков проведение турнира не имеет смысла.

«Это мероприятие, принадлежащее НХЛ и профсоюзу игроков. Нет никаких сомнений в том, что мы хотим, чтобы российские игроки имели возможность участвовать в нём независимо от того, в каком году турнир будет проходить», — сказал Дэйли ТАСС.

Остаётся констатировать, что последний раз все сильнейшие хоккеисты планеты принимали участие в крупном международном турнире в 2016 году, когда последний раз и проводился Кубок мира. С тех пор НХЛ сначала бойкотировала Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем в последний момент откосила от Игр в Пекине, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку. И вот теперь ожидание большого хоккея растягивается как минимум на девять лет.