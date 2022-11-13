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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оттава» обыграла «Филадельфию», прервав серию из семи поражений

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Оттаву Сенаторз».

Филадельфия
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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1 в пользу гостей льда.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на год Кевина Хейза «Сенаторз» ответили шайбой Тома Шабо. Во втором периоде усилиями Алекса Дебринкэта «Оттава» вышла вперёд, а в заключительной двадцатиминутке Дебринкэт оформил дубль. За четыре минуты до конца Тим Штюцле забросил шайбу в пустые ворота «Филадельфии», поставив точку в матче.

Эта победа позволила «Оттаве» прервать серию из семи поражений и стала лишь пятой для «Сенаторз» в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. «Филадельфия» потерпела второе поражение кряду.

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Филадельфия
1:4
1:1, 0:1, 0:2
Оттава
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