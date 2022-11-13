«Оттава» обыграла «Филадельфию», прервав серию из семи поражений

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на год Кевина Хейза «Сенаторз» ответили шайбой Тома Шабо. Во втором периоде усилиями Алекса Дебринкэта «Оттава» вышла вперёд, а в заключительной двадцатиминутке Дебринкэт оформил дубль. За четыре минуты до конца Тим Штюцле забросил шайбу в пустые ворота «Филадельфии», поставив точку в матче.