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11:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малкин все еще хорош. Но у «Питтсбурга» слишком много проблем

Команда упустила победу в Монреале.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Яркая игра Евгения Малкина на старте сезона стала одним из самых позитивных моментов для его «Питтсбурга». Российский ветеран, которому исполнилось уже 36 лет, по-прежнему очень заметен и эффективен в атакующих действиях. На данный момент он идет по графику «больше очка в среднем за игру»: 16 (7+9) в 15 матчах. Видимо, уральца в данный момент не сильно донимают старые проблемы со здоровьем, что сказывается на его игре самым положительным образом. Во встрече против «Монреаля» ему удалось отметиться красивым голом.

Дело не только в прекрасной результативности. Россиянин был активен на протяжении всей встречи и явно выделялся на фоне своего старого товарища Сидни Кросби. Канадец «взял “выходной”, потерявшись на фоне скоростного и агрессивного соперника. “Монреаль” в своем нынешнем виде не готов к большим свершениям, но смотреть за ним очень приятно. Талантливая молодежь, которую здорово мотивирует харизматичный главный тренер Мартен Сен-Луи, опасна уже сейчас и здорово прогрессирует. Рядом с уже сыгранной связкой умницы Ника Сузуки и снайпера Коула Кофилда в первом звене на глазах расцветает выменянный из “Чикаго” Кирби Дак. Скорость, энергичность, самоотдача — этих составляющих в игре “Канадиенс” вполне хватает для того, чтобы относиться к этой команде с уважением уже сейчас. “Питтсбург” трижды вел в счете по ходу матча, но каждый раз хозяева быстро находили в себе силы восстановить равновесие.

При всем уважении к наглости молодого «Монреаля», справляться с таким давлением игроки «Пингвинз» обязаны хотя бы в силу опыта. Получается это далеко не всегда. Команда позволяет соперникам часто бросать по своим воротам и много пропускает. В Восточной конференции по пропущенным шайбам хуже положение только у находящегося на самом дне «Коламбуса». Основой голкипер Тристан Джарри действует слабо, пропуская чуть больше 3,5 шайбы в среднем за матч. От зоны плей-офф команду отделяет всего два очка, но главному тренеру Майку Салливану надо что-то срочно делать, чтобы вернуть игровой баланс. Пока с этим явные проблемы. Тому же Малкину уже давно не 25 лет, когда он мог зачастую решать все важные вопросы в одиночку. Возраст — это фактор, с которым всегда необходимо считаться. Гол «Монреаля» в овертайме, когда от российского ветерана легко умчался молодой Дак, был показателен.

Михаил Зислис

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Монреаль
5:4ОТ
1:0, 0:2, 3:2
Питтсбург
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