Овечкин сравнялся с Сидором по сыгранным матчам в НХЛ

В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1291-й в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с Дэррилом Сидором. По этому показателю Овечкин и Сидор делят 70-е место.

Следующей целью Овечкина является Дайнюс Зубрус, который провёл 1293 матча в НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив восемьголов и сделал шесть результативных передач при коэффициенте полезности «-12».