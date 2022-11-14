Русский переписал историю одного из лучших клубов Америки! Сергачев порвал «Вашингтон», набрав 4 очка за период

Когда Михаил Сергачев прошедшим летом подписал фантастический контракт на 8 лет и $68 млн, многие посчитали генерального менеджера «Тампы» Жюльена Брисбуа сумасшедшим. По средней зарплате воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» тут же влетел в топ игроков «Лайтнинг» и даже обогнал Виктора Хедмана — на секундочку, одного из лучших защитников в истории НХЛ и недавнего обладателя «Конн Смайт Трофи».

Учитывая тенденцию повышения зарплат в лучшей лиге мира и увеличения потолка зарплат в ближайшие годы, сама по себе зарплата Сергачева не выглядит чем-то из ряда вон выходящим — в среднем наш защитник будет зарабатывать $8,5 млн. Однако если учесть, что в последние годы Михаил не особо прогрессировал, то этот контракт и правда может выглядеть как не слишком удачное вложение средств со стороны клубного менеджмента. Тем более что «Тампа» всегда отличалась разумным подходом в этом отношении и никогда не осыпала своих звезд баснословными контрактами.

Несмотря на то, что новый контракт двукратного обладателя Кубка Стэнли вступает в силу только со следующего сезона, он уже сейчас начал отрабатывать выданные ему миллионы. Во втором за два дня матче против «Вашингтона» Михаил выдал ярчайший перформанс. Если позавчера всей «Тампе» в целом и Сергачеву в частности встреча с командой Александра Овечкина не удалась («Молнии» были разгромлены со счетом 1:5), то прошедшей ночью все было совершенно иначе.

Команда Джона Купера катком переехала клуб из столицы США в первом периоде, и ключевую роль в тотальном доминировании «Тампы» сыграл русский защитник. Михаил набрал 4 (!) очка в первом отрезке встречи и фактически обеспечил своей команде победу в этой встрече. К слову, количество набранных Сергачевым баллов было равно числу бросков, которые Овечкин и компания нанесли по воротам соперника в первой двадцатиминутке.

Первое результативное действие нашего соотечественника произошло уже на второй минуте встречи. Сергачев нанес на первый взгляд вполне безобидный наброс на ворота Дарси Кемпера, но для действующего обладателя Кубка Стэнли это действие оказалось нерешаемой задачкой — 1:0. А вторая шайба в исполнении Михаила пришлась на конец первого периода.

К тому моменту «Тампа» уже вела с более чем комфортным счетом 3:0, но уроженец Нижнекамска посчитал, что этого недостаточно. Стивен Стэмкос вывел партнера на бросок, и тот не подвел: Сергачев мощнейшим выстрелом фактически не оставил ни единого шанса новичку «Вашингтона», в межсезонье перешедшему в команду Овечкина из «Колорадо».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HMBsmqDNKQg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Между первой и второй шайбой Михаила уместились еще и 2 голевые передачи в его исполнении. Сначала наш соотечественник быстрым переводом нашел Никиту Кучерова, который в одно касание удвоил преимущество своей команды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_lNmrFmmPnA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А всего через несколько минут он помог отличиться еще и американскому защитнику Нику Пербиксу. Таким образом, Михаил Сергачев стал первым за последние 16 лет защитником «Тампы», набравшим 4 результативных балла за один период. Ранее подобными статистическими подвигами среди игроков его амплуа отличались лишь Дэн Бойл и Павел Кубина.

При этом 98-й номер сумел установить уникальное достижение: ранее ни одному игроку обороны в истории «Лайтнинг» не удавалось набрать 4 очка за первый период. А последним защитником во всей НХЛ, кто был замечен в подобном, стал «полузащитник» «Торонто» Морган Райлли в сезоне-2019/20.