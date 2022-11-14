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12:32 (мск), источник: Sport24

Капризов творит невероятную красоту! Он выдал потрясающий «слепой» пас и эффектно разобрался с вратарем на буллитах

Правда, «Миннесоте» этого не хватило.

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Источник: Sport24

«Честно говоря, я не сижу и не думаю о том, что он сделает для нас. Но я знаю, что он уже сделал для нас. Я смотрю на его способности и уровень его мастерства, он такой хороший парень. Он не жалуется. У него улыбка на лице. Наши парни из отдела маркетинга говорят ему о том, что нужно сделать, и он полностью согласен. Приятно иметь такого игрока, который, как мы верим, войдет, если уже не вошел, в пятерку лучших игроков этой лиги. Он будет в пятерке лучших игроков в течение следующих 10 лет».

С мнением владельца «Миннесоты» Крэйга Липолда о Кирилле Капризове можно соглашаться или нет, но факты говорят о том, что сибиряк продолжает завоевывать хоккейную Америку. Его прошлогодний перформанс со 108 очками в 81 матче всех поразил, но, кажется, российский нападающий собрался побить свой личный рекорд.

Если в сезоне-21/22 Капризов в стартовых 15 матчах набрал 11 очков, то нынешнюю регулярку начал заметно мощнее — 17 баллов в тех же 15 играх. Расстраивать Кирилла может только тот факт, что команда пока идет хуже, чем год назад — 16 очков против 20.

В ночь с воскресенья на понедельник Капризов устроил очередное яркое шоу — на этот раз в домашней встрече с «Сан-Хосе». Именно он сделал первый гол в этом матче: вы только посмотрите на эту удивительную передачу на Фредерика Годро, невольно поверишь, что у россиянина есть глаза на затылке!

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«Уайлд» в этом матче были близки к победе в основное время — они вели со счетом 2:0, но в концовке получили два гола за две минуты, уйдя сначала в овертайм, а затем и в буллиты. Там Кирилл еще раз продемонстрировал мастерство — свою попытку он исполнил удивительно изящно и легко.

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К сожалению для фанатов «Дикарей» для общего успеха не хватило и этого — 2 очка «Шаркс» принесли точные попытки Ника Бонино и Александра Барабанова. Капризов же тем временем поднялся на третье место в рейтинге лучших русских бомбардиров сезона — он догнал Андрея Свечникова, впереди только Артемий Панарин и Никита Кучеров. Очередная гроссмейтерская сотка в графе «набранные очки» покорится Кириллу без проблем?

Миннесота
2:3Б
1:0, 0:0, 1:2, 0:0
Сан-Хосе
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