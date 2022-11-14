Капризов творит невероятную красоту! Он выдал потрясающий «слепой» пас и эффектно разобрался с вратарем на буллитах

«Честно говоря, я не сижу и не думаю о том, что он сделает для нас. Но я знаю, что он уже сделал для нас. Я смотрю на его способности и уровень его мастерства, он такой хороший парень. Он не жалуется. У него улыбка на лице. Наши парни из отдела маркетинга говорят ему о том, что нужно сделать, и он полностью согласен. Приятно иметь такого игрока, который, как мы верим, войдет, если уже не вошел, в пятерку лучших игроков этой лиги. Он будет в пятерке лучших игроков в течение следующих 10 лет».