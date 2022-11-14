Две шайбы и две передачи Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 6:3.
ТАСС, 14 ноября. «Тампа» в ночь на понедельник победила «Вашингтон» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Михаил Сергачев (2, 17-я минуты), Никита Кучеров (9), Ник Пербикс (12), Коул Кепке (54), Ник Пол (58), у проигравших отличились Конор Шири (39), Ларс Эллер (57) и Гарнет Хэтуэй (58).
Сергачев в прошедшем матче записал на свой счет еще две результативные передачи, всего в его активе в нынешнем сезоне 14 очков (4 шайбы + 10 передач) в 15 играх. 24-летний игрок стал первым защитником в истории клуба, сумевшим набрать четыре очка за первый период.
Кучеров также отметился точным пасом, доведя общее количество набранных очков в сезоне до 23 (7+16).
У проигравших 11-ю голевую передачу в сезоне отдал Евгений Кузнецов, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.
«Сан-Хосе» в гостях в серии буллитов обыграл «Миннесоту» со счетом 3:2. Решающий буллит реализовал российский форвард Александр Барабанов. В составе хозяев результативная передача на счету нападающего Кирилла Капризова. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевым пасом в домашнем матче с «Аризоной» (4:1). Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 32.
Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин не сумел продолжить выездную игру против «Бостона» (2:5) после того, как подрался в первом периоде с Эй Джей Гриром и получил травму.