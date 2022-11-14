Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
Хоккей. НХЛ
04:00
Сиэтл
Виннипег
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Спартак
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Вашингтон
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Ванкувер
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота
Сан-Хосе
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Аризона
41
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:00
Сиэтл
Виннипег
ОТ
23
03:00
Тампа-Бэй
Вашингтон
63
02:00
Бостон
Ванкувер
52
02:00
Миннесота
Сан-Хосе
Б
23
02:00
Рейнджерс
Аризона
41
13.11
Филадельфия
Даллас
15
13.11
Лос-Анджелес
Детройт
43
13.11
Анахайм
Чикаго
23
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:51 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы и две передачи Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 6:3.

Тампа-Бэй
Вашингтон
Сан-Хосе
Миннесота
Рейнджерс
Аризона
Ванкувер
БостонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 14 ноября. «Тампа» в ночь на понедельник победила «Вашингтон» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 7, 14.11.2022, 3:00

Тампа-Бэй6Вашингтон3

В составе победителей шайбы забросили Михаил Сергачев (2, 17-я минуты), Никита Кучеров (9), Ник Пербикс (12), Коул Кепке (54), Ник Пол (58), у проигравших отличились Конор Шири (39), Ларс Эллер (57) и Гарнет Хэтуэй (58).

Сергачев в прошедшем матче записал на свой счет еще две результативные передачи, всего в его активе в нынешнем сезоне 14 очков (4 шайбы + 10 передач) в 15 играх. 24-летний игрок стал первым защитником в истории клуба, сумевшим набрать четыре очка за первый период.

Кучеров также отметился точным пасом, доведя общее количество набранных очков в сезоне до 23 (7+16).

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 7, 14.11.2022, 2:00

Миннесота2Сан-Хосе3Б

У проигравших 11-ю голевую передачу в сезоне отдал Евгений Кузнецов, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

«Сан-Хосе» в гостях в серии буллитов обыграл «Миннесоту» со счетом 3:2. Решающий буллит реализовал российский форвард Александр Барабанов. В составе хозяев результативная передача на счету нападающего Кирилла Капризова. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевым пасом в домашнем матче с «Аризоной» (4:1). Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 32.

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин не сумел продолжить выездную игру против «Бостона» (2:5) после того, как подрался в первом периоде с Эй Джей Гриром и получил травму.

Читайте также
Рейнджерс
4:1
0:0, 2:0, 2:1
Аризона
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 WADA устало ждать. Допинговое дело Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд
Всемирный боксерский совет исключит россиян и белорусов из рейтингов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь