Две шайбы и две передачи Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

ТАСС, 14 ноября. «Тампа» в ночь на понедельник победила «Вашингтон» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 7, 14.11.2022, 3:00 Тампа-Бэй 6 Вашингтон 3

В составе победителей шайбы забросили Михаил Сергачев (2, 17-я минуты), Никита Кучеров (9), Ник Пербикс (12), Коул Кепке (54), Ник Пол (58), у проигравших отличились Конор Шири (39), Ларс Эллер (57) и Гарнет Хэтуэй (58).

Сергачев в прошедшем матче записал на свой счет еще две результативные передачи, всего в его активе в нынешнем сезоне 14 очков (4 шайбы + 10 передач) в 15 играх. 24-летний игрок стал первым защитником в истории клуба, сумевшим набрать четыре очка за первый период.

Кучеров также отметился точным пасом, доведя общее количество набранных очков в сезоне до 23 (7+16).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 7, 14.11.2022, 2:00 Миннесота 2 Сан-Хосе 3 Б

У проигравших 11-ю голевую передачу в сезоне отдал Евгений Кузнецов, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

«Сан-Хосе» в гостях в серии буллитов обыграл «Миннесоту» со счетом 3:2. Решающий буллит реализовал российский форвард Александр Барабанов. В составе хозяев результативная передача на счету нападающего Кирилла Капризова. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевым пасом в домашнем матче с «Аризоной» (4:1). Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 32.