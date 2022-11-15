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11:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Братья Седины вошли в Зал хоккейной славы

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Шведы Хенрик и Даниэль Седины и канадец Роберто Луонго введены в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2022

Торжественная церемония прошла в понедельник в Торонто. Также в Зал славы были включены швед Даниэль Альфредссон, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр финка Рийкка Саллинен и канадец Херб Карнеги, который был отмечен как функционер.

Братья Седины провели всю карьеру в «Ванкувер Кэнакс», Хенрик — лидер франшизы по передачам, очкам и сыгранным матчам, обладатель наград «Харт Трофи» (самому ценному игроку регулярного чемпионата) и «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). Даниэль — лучший снайпер в истории клуба, обладатель «Арт Росс Трофи». Седины являются олимпийскими чемпионами и чемпионами мира в составе сборной Швеции.

Луонго занимает четвертое место по числу побед среди вратарей в истории НХЛ и второе по количеству матчей. Трижды номинировался на «Везина Трофи» (лучший вратарь регулярного чемпионата), один раз — на «Харт Трофи». В составе сборной Канады дважды стал олимпийским чемпионом, дважды побеждал на чемпионате мира, один раз — на Кубке мира.

Форвард Альфредссон большую часть карьеры провел в клубе «Оттава Сенаторз», является лидером в истории команды по очкам, голам и передачам. Обладатель награды «Колдер Трофи» (лучший новичок), олимпийский чемпион в составе сборной Швеции.

Последним из россиян в Зал хоккейной славы в 2019 году был включен Сергей Зубов. Ранее туда попали Анатолий Тарасов (1974), Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016) и Александр Якушев (2018).

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