Братья Седины вошли в Зал хоккейной славы

Торжественная церемония прошла в понедельник в Торонто. Также в Зал славы были включены швед Даниэль Альфредссон, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр финка Рийкка Саллинен и канадец Херб Карнеги, который был отмечен как функционер.

Братья Седины провели всю карьеру в «Ванкувер Кэнакс», Хенрик — лидер франшизы по передачам, очкам и сыгранным матчам, обладатель наград «Харт Трофи» (самому ценному игроку регулярного чемпионата) и «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). Даниэль — лучший снайпер в истории клуба, обладатель «Арт Росс Трофи». Седины являются олимпийскими чемпионами и чемпионами мира в составе сборной Швеции.

Луонго занимает четвертое место по числу побед среди вратарей в истории НХЛ и второе по количеству матчей. Трижды номинировался на «Везина Трофи» (лучший вратарь регулярного чемпионата), один раз — на «Харт Трофи». В составе сборной Канады дважды стал олимпийским чемпионом, дважды побеждал на чемпионате мира, один раз — на Кубке мира.

Форвард Альфредссон большую часть карьеры провел в клубе «Оттава Сенаторз», является лидером в истории команды по очкам, голам и передачам. Обладатель награды «Колдер Трофи» (лучший новичок), олимпийский чемпион в составе сборной Швеции.