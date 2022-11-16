СМИ: «Айлендерс» выставили Сошникова на драфт отказов

В ближайшие 24 часов любая команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может забрать 29-летнего хоккеиста. Если ни один клуб не заинтересуется Сошниковым, он будет отправлен в фарм-клуб «Айлендерс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В сентябре Сошников подписал контракт с «островитянами» на один год. В нынешнем сезоне россиянин провел три матча в НХЛ и не набрал ни одного очка.