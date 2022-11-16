СМИ: «Айлендерс» выставили Сошникова на драфт отказов
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Никита Сошников помещен на драфт отказов, сообщает в своем Twitter журналист Эллиотт Фридман.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Никита Сошников помещен на драфт отказов, сообщает в своем Twitter журналист Эллиотт Фридман.
В ближайшие 24 часов любая команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может забрать 29-летнего хоккеиста. Если ни один клуб не заинтересуется Сошниковым, он будет отправлен в фарм-клуб «Айлендерс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
В сентябре Сошников подписал контракт с «островитянами» на один год. В нынешнем сезоне россиянин провел три матча в НХЛ и не набрал ни одного очка.
В прошлом сезоне Сошников набрал 16 очков (4 шайбы + 12 результативных передач) в 33 матчах Континентальной хоккейной лиги в составе московского ЦСКА и омского «Авангарда». Ранее Сошников принял участие в 87 матчах НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сент-Луис Блюз», набрав 16 очков (8+8).