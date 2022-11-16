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10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Дадонова не помог «Монреалю» переиграть «Нью-Джерси»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз».

Монреаль
Нью-Джерси
Баффало
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

За команду победителей забивали Джек Хьюз (дубль), Даги Хэмилтон, Йеспер Братт и Джон Марино. Единственную шайбу в составе «Монреаля» в этой игре забросил российский форвард Евгений Дадонов.

Таким образом, «Нью-Джерси» одержал уже 10-ю победу подряд. «Канадиенс» проиграли впервые за три матча.

Ранее состоялся матч между командами «Баффало Сэйбрз» и «Ванкувер Кэнакс», в котором сильнее оказались гости — 5:4. В составе команд было сразу три россиянина. У хозяев защитник Илья Любушкин заработал показатель полезности «-1». Нападающий Андрей Кузьменко из гостевой команды очков не набрал. Форвард Илья Михеев заработал показатель полезности «+1».

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Монреаль
1:5
0:0, 1:3, 0:2
Нью-Джерси
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