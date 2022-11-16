Гол Дадонова не помог «Монреалю» переиграть «Нью-Джерси»

За команду победителей забивали Джек Хьюз (дубль), Даги Хэмилтон, Йеспер Братт и Джон Марино. Единственную шайбу в составе «Монреаля» в этой игре забросил российский форвард Евгений Дадонов.

Таким образом, «Нью-Джерси» одержал уже 10-ю победу подряд. «Канадиенс» проиграли впервые за три матча.

Ранее состоялся матч между командами «Баффало Сэйбрз» и «Ванкувер Кэнакс», в котором сильнее оказались гости — 5:4. В составе команд было сразу три россиянина. У хозяев защитник Илья Любушкин заработал показатель полезности «-1». Нападающий Андрей Кузьменко из гостевой команды очков не набрал. Форвард Илья Михеев заработал показатель полезности «+1».