«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не набрал очков

На шестой минуте матча счёт открыл форвард хозяев Александр Барков. На 24-й минуте Сэм Райнхарт удвоил преимущество «Флориды». На 36-й минуте одну шайбу отыграл Дилан Строум. Но на 48-й минуте у хозяев был точен Ник Казинс. На 52-й минуте Джон Карлсон отыграл ещё одну шайбу для гостей. На 58-й минуте за хозяев отличился Картер Вераге. Спустя ещё две минуты он сделал дубль, поставив точку в матче.