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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не набрал очков

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз».

Флорида
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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

На шестой минуте матча счёт открыл форвард хозяев Александр Барков. На 24-й минуте Сэм Райнхарт удвоил преимущество «Флориды». На 36-й минуте одну шайбу отыграл Дилан Строум. Но на 48-й минуте у хозяев был точен Ник Казинс. На 52-й минуте Джон Карлсон отыграл ещё одну шайбу для гостей. На 58-й минуте за хозяев отличился Картер Вераге. Спустя ещё две минуты он сделал дубль, поставив точку в матче.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин вновь не отличился. Он заработал коэффициент полезности «-1». У другого россиянина, Евгения Кузнецова, — «-2».

Вратарь команды победителей Сергей Бобровский совершил 40 сейвов.

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Флорида
5:2
1:0, 1:1, 3:1
Вашингтон
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