Русские поставили на уши американских фанатов! Гавриков и Чинахов «нарисовали» супергол в овертайме
Это было потрясающе красиво.
Это было потрясающе красиво.
Владислав Гавриков — далеко не самый атакующий защитник и в НХЛ, и даже в «Коламбусе», за который он играет. Но постепенно россиянин превратился в настоящего супермена в составе «Блю Джекетс», о чем красноречиво свидетельствует статистика: если раньше Гавриков играл по 14−15 минут за матч, то во встрече с «Филадельфией» он отыграл почти 29 минут, отдал голевую передачу и забил гол.
И какой гол! Победный, в овертайме, после эффектной контратаки и розыгрыша «треугольника» в касание. Ассистентами Гаврикова стали Егор Чинахов и Коул Силлинджер, а вся комбинация получилась потрясающе «вкусной».
«Я человек не суеверный. Почему ношу усы? Это же акция Movember, я скоро их сбрею. Я не фанат усов, да и жене не нравится. И потом, у меня скоро день рождения, я не хочу быть некрасивым», — со смехом сказал Гавриков после игры.
К слову, в нынешнем сезоне Гавриков забил два гола и оба были в овертаймах. В истории «Коламбуса» он стал лишь четвертым защитником, которому удалось более одного раза забивать в овертайме за один сезон: до него трижды забрасывал в дополнительное время Сет Джонс, дважды — Зак Веренски и Джейк Бин.