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21
03:30
Коламбус
Филадельфия
ОТ
54
03:00
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10:39 (мск), источник: Sport24

Русские поставили на уши американских фанатов! Гавриков и Чинахов «нарисовали» супергол в овертайме

Это было потрясающе красиво.

Коламбус
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Источник: Reuters

Владислав Гавриков — далеко не самый атакующий защитник и в НХЛ, и даже в «Коламбусе», за который он играет. Но постепенно россиянин превратился в настоящего супермена в составе «Блю Джекетс», о чем красноречиво свидетельствует статистика: если раньше Гавриков играл по 14−15 минут за матч, то во встрече с «Филадельфией» он отыграл почти 29 минут, отдал голевую передачу и забил гол.

И какой гол! Победный, в овертайме, после эффектной контратаки и розыгрыша «треугольника» в касание. Ассистентами Гаврикова стали Егор Чинахов и Коул Силлинджер, а вся комбинация получилась потрясающе «вкусной».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я человек не суеверный. Почему ношу усы? Это же акция Movember, я скоро их сбрею. Я не фанат усов, да и жене не нравится. И потом, у меня скоро день рождения, я не хочу быть некрасивым», — со смехом сказал Гавриков после игры.

К слову, в нынешнем сезоне Гавриков забил два гола и оба были в овертаймах. В истории «Коламбуса» он стал лишь четвертым защитником, которому удалось более одного раза забивать в овертайме за один сезон: до него трижды забрасывал в дополнительное время Сет Джонс, дважды — Зак Веренски и Джейк Бин.

Коламбус
5:4ОТ
1:0, 1:2, 2:2
Филадельфия
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