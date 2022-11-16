Русские поставили на уши американских фанатов! Гавриков и Чинахов «нарисовали» супергол в овертайме

Владислав Гавриков — далеко не самый атакующий защитник и в НХЛ, и даже в «Коламбусе», за который он играет. Но постепенно россиянин превратился в настоящего супермена в составе «Блю Джекетс», о чем красноречиво свидетельствует статистика: если раньше Гавриков играл по 14−15 минут за матч, то во встрече с «Филадельфией» он отыграл почти 29 минут, отдал голевую передачу и забил гол.

И какой гол! Победный, в овертайме, после эффектной контратаки и розыгрыша «треугольника» в касание. Ассистентами Гаврикова стали Егор Чинахов и Коул Силлинджер, а вся комбинация получилась потрясающе «вкусной».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5Zeko6BVVgQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я человек не суеверный. Почему ношу усы? Это же акция Movember, я скоро их сбрею. Я не фанат усов, да и жене не нравится. И потом, у меня скоро день рождения, я не хочу быть некрасивым», — со смехом сказал Гавриков после игры.