«Тампа» в овертайме вырвала победу у «Далласа»

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

Российские хоккеисты «Лайтнинг» Владислав Наместников и Михаил Сергачев отметились результативными передачами. У гостей шайбы забросили Мэйсон Марчмент (15), Джо Павелски (29), Джейсон Робертсон (30) и Радек Факса (56).

В следующем матче «Тампа» 17 ноября примет «Калгари Флэймз», а «Даллас» в этот день на выезде встретится с «Флоридой Пантерз».