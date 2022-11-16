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10:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тампа» в овертайме вырвала победу у «Далласа»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме переиграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Росс Колтон (2-я минута), Ник Пол (25), Стивен Стэмкос (35), Йэн Коул (44) и Алекс Киллорн (64).

Российские хоккеисты «Лайтнинг» Владислав Наместников и Михаил Сергачев отметились результативными передачами. У гостей шайбы забросили Мэйсон Марчмент (15), Джо Павелски (29), Джейсон Робертсон (30) и Радек Факса (56).

В следующем матче «Тампа» 17 ноября примет «Калгари Флэймз», а «Даллас» в этот день на выезде встретится с «Флоридой Пантерз».

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Тампа-Бэй
5:4ОТ
1:1, 2:2, 1:1
Даллас
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