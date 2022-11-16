«Тампа» в овертайме вырвала победу у «Далласа»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме переиграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Тампа-Бэй
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме переиграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Росс Колтон (2-я минута), Ник Пол (25), Стивен Стэмкос (35), Йэн Коул (44) и Алекс Киллорн (64).
Российские хоккеисты «Лайтнинг» Владислав Наместников и Михаил Сергачев отметились результативными передачами. У гостей шайбы забросили Мэйсон Марчмент (15), Джо Павелски (29), Джейсон Робертсон (30) и Радек Факса (56).
В следующем матче «Тампа» 17 ноября примет «Калгари Флэймз», а «Даллас» в этот день на выезде встретится с «Флоридой Пантерз».