Что не так с Овечкиным? Он не забивает уже четыре матча

Выездная серия складывается для «Вашингтона» крайне неудачно. Команда Питера Лавиолетта после поражения от «Тампы» вновь уступила, но на этот раз «Флориде». Главный тренер «столичных» вышел из ковид-протокола, однако кадровые проблемы «Кэпиталз» никуда не делись. Близок к своему возвращению защитник Дмитрий Орлов, но сегодня партнеры вновь были вынуждены обходиться без помощи россиянина.

Как минимум, от Александра Овечкина многие ждали результативной игры. Ни один хоккеист в истории НХЛ не набирал так много очков в матчах против «Флориды» — 88 (43+45) баллов в 68 встречах. Только в последних десяти играх на счету Александра 15 (8+7) очков. Однако на этот раз все вышло не так позитивно. Форвард остался без очков во втором матче подряд, и впервые в этом чемпионате его безголевая серия длится уже четыре игры.

В первом периоде у гостей ничего не получалось, а «Пантерз» обрушили на ворота Дарси Кемпера целый град бросков (22−9). Неудивительно, что с таким настроем «Флорида» открыла счет уже на шестой минуте встречи, а четвертым голом в сезоне отметился Александр Барков. Джон Карлсон ошибся при выводе шайбы из своей зоны, но и Кемпер в этом эпизоде мог сыграть надежнее.

«Вашингтон» был ужасен в первой половине встречи. У команды ничего не получалось в атаке в равных составах, хотя и большинство снова сломалось. «Столичные» не реализовали в матче пять попыток, а после возвращения в состав Карлсона статистика в этом компоненте совсем удручающая (0 из 17). Зато «Флорида» свою единственную попытку реализовала. У Сэма Райнхарта получился бейсбольный трюк, и благодаря ему он упрочил преимущество своей команды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PzOIYjOjQv4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке второго периода Дилан Строум распечатал Сергея Бобровского и этот гол помог «столичным» взбодриться. После перерыва «Вашингтон» было не узнать. Лавиолетт заменил в первом звене Сонни Милано на Алексея Протаса, и атака команды заиграла новыми красками. Впервые в матче Бобровскому пришлось включать максимальные обороты, а в третьем периоде по его воротам нанесли 21 бросок. Но сегодня Сергей был очень хорош. Он не играл с пятого ноября и наконец-то показал то, чего от него ждут болельщики. 41 сейв и звание первой звезды матча.