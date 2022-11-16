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10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что не так с Овечкиным? Он не забивает уже четыре матча

Александра снова остановил русский вратарь.

Флорида
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Источник: AP 2022

Выездная серия складывается для «Вашингтона» крайне неудачно. Команда Питера Лавиолетта после поражения от «Тампы» вновь уступила, но на этот раз «Флориде». Главный тренер «столичных» вышел из ковид-протокола, однако кадровые проблемы «Кэпиталз» никуда не делись. Близок к своему возвращению защитник Дмитрий Орлов, но сегодня партнеры вновь были вынуждены обходиться без помощи россиянина.

Как минимум, от Александра Овечкина многие ждали результативной игры. Ни один хоккеист в истории НХЛ не набирал так много очков в матчах против «Флориды» — 88 (43+45) баллов в 68 встречах. Только в последних десяти играх на счету Александра 15 (8+7) очков. Однако на этот раз все вышло не так позитивно. Форвард остался без очков во втором матче подряд, и впервые в этом чемпионате его безголевая серия длится уже четыре игры.

В первом периоде у гостей ничего не получалось, а «Пантерз» обрушили на ворота Дарси Кемпера целый град бросков (22−9). Неудивительно, что с таким настроем «Флорида» открыла счет уже на шестой минуте встречи, а четвертым голом в сезоне отметился Александр Барков. Джон Карлсон ошибся при выводе шайбы из своей зоны, но и Кемпер в этом эпизоде мог сыграть надежнее.

«Вашингтон» был ужасен в первой половине встречи. У команды ничего не получалось в атаке в равных составах, хотя и большинство снова сломалось. «Столичные» не реализовали в матче пять попыток, а после возвращения в состав Карлсона статистика в этом компоненте совсем удручающая (0 из 17). Зато «Флорида» свою единственную попытку реализовала. У Сэма Райнхарта получился бейсбольный трюк, и благодаря ему он упрочил преимущество своей команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке второго периода Дилан Строум распечатал Сергея Бобровского и этот гол помог «столичным» взбодриться. После перерыва «Вашингтон» было не узнать. Лавиолетт заменил в первом звене Сонни Милано на Алексея Протаса, и атака команды заиграла новыми красками. Впервые в матче Бобровскому пришлось включать максимальные обороты, а в третьем периоде по его воротам нанесли 21 бросок. Но сегодня Сергей был очень хорош. Он не играл с пятого ноября и наконец-то показал то, чего от него ждут болельщики. 41 сейв и звание первой звезды матча.

Помимо Строума его смог огорчить только Карлсон, который исправился за персональную ошибку и набрал 2 (1+1) очка. Однако его команде это никак не помогло. Несмотря на прессинг в концовке, «Флорида» довела дело до конца, а дублем на финишной прямой отметился Картер Верхэге. На лице Овечкина снова читалась печаль. Форвард нанес лишь три броска, заработал очередной минус и разве что провел несколько мощных силовых приемов. Пока дела у его команды складываются не лучшим образом, а на очереди выездной матч против проснувшегося «Сент-Луиса».

Флорида
5:2
1:0, 1:1, 3:1
Вашингтон
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