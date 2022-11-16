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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Два очка Александра Барабанова позволили «Сан-Хосе» одолеть «Вегас»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс».

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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.

За победителей отличились Люк Канин, Мэтт Ньето, Тимо Майер, Марио Ферраро и Логан Кутюр. У хозяев заброшенными шайбами отметились Джек Айкел и Джонатан Маршессо.

Примечательно, что российский форвард Александр Барабанов отметился дублем из голевых передач. Россиянин Евгений Свечников очков не набрал.

В параллельном матче в Анахайме «Анахайм Дакс» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

У победителей забивали Йонатан Берггрен и Майкл Расмуссен. У хозяев отличились Йон Клингберг, Мэйсон Мактавиш и Райан Строум.

Российский защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.

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Вегас
2:5
1:0, 1:1, 0:4
Сан-Хосе
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