Овечкин тянет «Вашингтон» на дно? Так россиянин не побьет рекорд Гретцки

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не может забить на протяжении последних четырех матчей и имеет один из худших показателей полезности во всей лиге. Неужели у великого Ови начался спад в карьере, который приведет к краху всего «Вашингтона»?

Ови играет много, но бесполезно

Минувшей ночью «Кэпиталз» проиграли «Флориде» со счетом 2:5 в очередном матче НХЛ, а лидер команды россиянин Александр Овечкин не набрал ни одного очка. Его безголевая серия достигла четырех матчей. Хуже было только в начале сезона, когда Ови не мог забить в первых трех турах. Затем россиянин разыгрался и начал стабильно штамповать заброшенные шайбы. Сейчас на его счету в 18 играх 8 голов и 6 результативных передач.

Тем не менее, последние выступления Овечкина как минимум настораживают. А если посмотреть на его показатель полезности, то впору бить тревогу — «минус 15». Это худший результат в команде. Да что там в команде, во всей лиге только у одного человека этот показатель хуже. Речь идет о форварде «Сент-Луиса» Джордане Кайру, который умудрился набрать «минус 17».

Но и это еще не все. Овечкин является одним из лидеров НХЛ по количеству игрового времени, проводя на льду в среднем не менее 25 минут за матч. Причем россиянин практически не уходит с площадки во время розыгрыша большинства. К примеру, в матче против «Флориды» его время на льду в этом компоненте составило практически 10 минут. А ведь именно в большинстве у форварда наибольшие шансы отличиться.

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Однако у капитана «Вашингтона» мало что получается на льду. В Северной Америке признаются, что Овечкин мало двигается и большую часть времени находится в стоячем положении. Да, его выводят на броски, отдают шайбу в «офис», но результата нет.

Четыре матча без голов — серьезный удар для человека, который гонится за великим рекордом Уэйна Гретцки. Такими темпами он его точно не побьет.

Россиянин — главная проблема «Вашингтона»?

Такие выступления Ови, безусловно, отражаются и на общей игре команды. Пожалуй, будет некоторым преувеличением сказать, что Овечкин тянет «Вашингтон» на дно. Проблем там хватает и без Александра. В первую очередь, речь идет о травмах, из-за которых в лазарете находятся Ти Джей Оши, Никлас Бэкстрем, Коннор Браун, Том Уилсон, Карл Хагелин, Дмитрий Орлов. Все они — ключевые игроки «Кэпиталз». Тот же Бэкстрем является давним другом и ассистентом Овечкина, именно с его передач россиянин забил огромное количество голов.

Не слишком довольны болельщики «Вашингтона» и работой главного тренера команды Питера Лавиолетта. Даже с учетом большого количества травм «Кэпиталз» могли бы действовать поинтереснее. Некоторые уже намекают, что Лавиолетт слишком много времени дает Овечкину в ущерб команды. Якобы тренер думает только о том, чтобы помочь Ови побить тот самый рекорд Греткци по числу заброшенных шайб.

Спорное утверждение. Лавиолетту нужно думать в первую очередь о сохранении рабочего места, потому что на данный момент «Вашингтон» пролетает мимо плей-офф. Вряд ли он будет портить себе карьеру ради личного рекорда Овечкина. Не очень понятно и то, готовы ли болельщики клуба терпеть постоянные неудачи в ближайшие 3−4 года только ради того, чтобы россиянин опередил Гретцки. Все-таки тут нужен некий баланс. К тому же чем лучше играет «Вашингтон», тем больше шансов у Ови забрасывать шайбы.