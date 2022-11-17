Гол Барбашева и голевая Александрова позволили «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

У хозяев дважды отличился Андреас Атанасиу. За победителей забивали Калле Росен, Джордан Кайру, Райан О’Райлли, Тайлер Питлик с передачи российского форварда Никиты Александрова, а также российский нападающий Иван Барбашёв. Это третий в сезоне точный выстрел россиянина. Он отличился на 47-й минуте матча после передачи канадского форварда Джордана Кайру. Также на счету россиянина голевая передача.