Гол Барбашева и голевая Александрова позволили «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз».
В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз».
Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.
У хозяев дважды отличился Андреас Атанасиу. За победителей забивали Калле Росен, Джордан Кайру, Райан О’Райлли, Тайлер Питлик с передачи российского форварда Никиты Александрова, а также российский нападающий Иван Барбашёв. Это третий в сезоне точный выстрел россиянина. Он отличился на 47-й минуте матча после передачи канадского форварда Джордана Кайру. Также на счету россиянина голевая передача.
В этом сезоне Иван провёл 15 матчей, набрал семь очков (3+4) и заработал коэффициент полезности «+4».
Всего в НХЛ у Барбашёва 366 игр, в которых он забросил 71 шайбу и отдал 85 голевых передач. Показатель эффективности — «+15».