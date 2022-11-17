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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Барбашева и голевая Александрова позволили «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз».

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Источник: Reuters

Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

У хозяев дважды отличился Андреас Атанасиу. За победителей забивали Калле Росен, Джордан Кайру, Райан О’Райлли, Тайлер Питлик с передачи российского форварда Никиты Александрова, а также российский нападающий Иван Барбашёв. Это третий в сезоне точный выстрел россиянина. Он отличился на 47-й минуте матча после передачи канадского форварда Джордана Кайру. Также на счету россиянина голевая передача.

В этом сезоне Иван провёл 15 матчей, набрал семь очков (3+4) и заработал коэффициент полезности «+4».

Всего в НХЛ у Барбашёва 366 игр, в которых он забросил 71 шайбу и отдал 85 голевых передач. Показатель эффективности — «+15».

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Чикаго
2:5
0:1, 2:3, 0:1
Сент-Луис
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