Шикарный выстрел в девятку от русского супербомбардира! Кучеров принес победу «Тампе» и гонится за Макдэвидом

«Кучеров играет на элитном уровне уже несколько лет и теперь вполне заслуженно носит на форме литеру А. Это многое значит в НХЛ. Никита усердно работал над тем, чтобы уметь играть в обороне. Он — один из наших лидеров, самый талантливый парень в команде. Он добился хороших успехов по статистике», — говорил помощник главного тренера «Тампы» Роб Зеттлер после того, как недавно Никита Кучеров отыграл свой первый матч в роли ассистента капитана.

Это была победная встреча «Молний» против «Вашингтона», и на волне успеха южане здорово сыграли дома против «Калгари».

В середине первого периода капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос задал тон, открыв счет, а во втором периоде пришло время Кучерова, который в большинстве забросил свою восьмую шайбу в сезоне. Никиту «накормил» удобной передачей все тот же Стэмкос, и россиянин после эффектного присяда на колено точно выстрелил в касание.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/95ZR26DViXw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.