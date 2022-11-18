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10:48 (мск), источник: Sport24

Шикарный выстрел в девятку от русского супербомбардира! Кучеров принес победу «Тампе» и гонится за Макдэвидом

Никита оправдывает доверие команды.

Тампа-Бэй
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Источник: AP 2022

«Кучеров играет на элитном уровне уже несколько лет и теперь вполне заслуженно носит на форме литеру А. Это многое значит в НХЛ. Никита усердно работал над тем, чтобы уметь играть в обороне. Он — один из наших лидеров, самый талантливый парень в команде. Он добился хороших успехов по статистике», — говорил помощник главного тренера «Тампы» Роб Зеттлер после того, как недавно Никита Кучеров отыграл свой первый матч в роли ассистента капитана.

Это была победная встреча «Молний» против «Вашингтона», и на волне успеха южане здорово сыграли дома против «Калгари».

В середине первого периода капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос задал тон, открыв счет, а во втором периоде пришло время Кучерова, который в большинстве забросил свою восьмую шайбу в сезоне. Никиту «накормил» удобной передачей все тот же Стэмкос, и россиянин после эффектного присяда на колено точно выстрелил в касание.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот гол стал уже третьим победным для Кучерова в нынешнем сезоне, и сам же Никита закрепил успех «Молний», забив в пустые ворота на последних секундах. В списке лучших бомбардиров он вошел в тройку лидеров, снова догнав группу Давида Пастрняка, Джейсона Робертсона и Микко Рантанена, у которой по 25 баллов. До лидера спора за «Арт Росс Трофи» Коннора Макдэвида остается 7 очков.

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4:1
1:0, 1:0, 2:1
Калгари
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