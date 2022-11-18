Гол и две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от третьего поражения подряд в НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 7, 18.11.2022, 4:00 Сент-Луис 5 Вашингтон 4 Б

ТАСС, 18 ноября. «Сент-Луис» дома по буллитам обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на пятницу.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 4:4. У «Сент-Луиса» шайбы забросили Брэйден Шенн (5-я минута), Павел Бучневич (8), Тори Круг (12), Райан О'Райлли (39).

В составе «Вашингтона» отличились Александр Овечкин (36), Джон Карлсон (38, 56), Конор Шири (57). «Вашингтон» сумел отыграться со счета 2:4, забросив в третьем периоде две шайбы в течение минуты. Бучневич стал автором победного броска в серии буллитов. «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд.

Капитан «Вашингтона» Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории регулярного чемпионата лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 7, 18.11.2022, 3:00 Тампа-Бэй 4 Калгари 1

В нынешнем сезоне 37-летний Овечкин набрал по системе «гол+пас» 17 очков (9+8). В матче с «Сент-Луисом» Овечкин, до этого не забивавший четыре матча подряд, также отметился двумя голевыми передачами, его одноклубник Евгений Кузнецов сделал один пас. У «Сент-Луиса» две голевые передачи отдал Владимир Тарасенко, одну — Иван Барбашев.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы в домашнем матче с «Калгари» (4:1). На счету 29-летнего форварда 25 очков (9+16), он забросил свою 70-ю шайбу в карьере в большинстве. Две голевые передачи отдал его одноклубник Михаил Сергачев, голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 39 бросков из 40.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 7, 18.11.2022, 4:00 Миннесота 4 Питтсбург 6

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин сделал 26 сейвов в выездном матче с «Нэшвиллом» (4:5), защитник команды из Нью-Йорка Александр Романов отметился голевой передачей, которая стала для него пятой в сезоне.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевую передачу в выездном матче с «Миннесотой» (6:4), у проигравших результативным действием отметился Кирилл Капризов.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в домашнем матче с «Далласом» (4:6) был заменен после четырех пропущенных шайб подряд, он успел отразить 7 бросков из 11.