Фил Кессел — первый игрок в истории НХЛ, сыгравший 1000 матчей подряд

Это случилось в матче регулярного чемпионата против «Аризоны». Таким образом, Кессел стал единственным игроком с таким показателем в истории лиги.

В марте 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (9:2) Кессел вышел на лед всего на 30 секунд в начале встречи, после чего улетел в Аризону на роды жены. Таким образом, он не потерял возможность стать первым игроком в истории лиги, который провел 1000 матчей подряд.