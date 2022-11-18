Фил Кессел — первый игрок в истории НХЛ, сыгравший 1000 матчей подряд
Нападающий «Вегаса» Фил Кессел провел 1000-й матч в НХЛ подряд.
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АризонаНХЛ: таблица и календарь
Нападающий «Вегаса» Фил Кессел провел 1000-й матч в НХЛ подряд.
Это случилось в матче регулярного чемпионата против «Аризоны». Таким образом, Кессел стал единственным игроком с таким показателем в истории лиги.
В этом сезоне 35-летний американец провел за «Голден Найтс» 17 матчей и набрал 7 (3+4) очков.
В марте 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (9:2) Кессел вышел на лед всего на 30 секунд в начале встречи, после чего улетел в Аризону на роды жены. Таким образом, он не потерял возможность стать первым игроком в истории лиги, который провел 1000 матчей подряд.
Ранее рекорд принадлежал Киту Йэндлу (989 игр).