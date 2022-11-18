30 сейвов Шестеркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в овертайме от «Сиэтла»

Дублем в составе хозяев отметился защитник Джастин Шульц, в том числе забивший победный гол в овертайме. Ещё одна шайба «Сиэтла» на счету Джареда Маккэна. В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Мика Зибанежад и Винсент Трочек. Игорь Шестёркин отразил 30 из 33 бросков по воротам. Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин результативными очками не отметился, заработав показатель полезности «-1».