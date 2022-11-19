Передачи Кузьменко и Михеева принесли «Ванкуверу» победу в матче НХЛ

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей по две шайбы забросили Элиас Петтерссон (26-я и 35-я минуты) и Брок Бесер (31, 46). У гостей отличился Блэйк Лизотт (34).

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился двумя результативными передачами, на его счету стало 13 очков (7 шайб + 6 передач) в 17 матчах в дебютном сезоне НХЛ. Его одноклубник форвард Илья Михеев сделал один голевой пас и набрал свое девятое очко (4+5) в 15-й игре в чемпионате.