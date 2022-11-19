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10:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передачи Кузьменко и Михеева принесли «Ванкуверу» победу в матче НХЛ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей по две шайбы забросили Элиас Петтерссон (26-я и 35-я минуты) и Брок Бесер (31, 46). У гостей отличился Блэйк Лизотт (34).

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился двумя результативными передачами, на его счету стало 13 очков (7 шайб + 6 передач) в 17 матчах в дебютном сезоне НХЛ. Его одноклубник форвард Илья Михеев сделал один голевой пас и набрал свое девятое очко (4+5) в 15-й игре в чемпионате.

«Ванкувер» одержал вторую победу подряд и поднялся на шестое место в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции, набрав 15 очков в 18 матчах. «Лос-Анджелес» с 23 очками в 20 встречах идет на второй строчке. В следующем матче «Кэнакс» 22 ноября примут «Вегас Голден Найтс», «Кингз» 20 ноября сыграет на выезде против «Сиэтл Кракен».

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Ванкувер
4:1
0:0, 3:1, 1:0
Лос-Анджелес
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