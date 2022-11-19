Дуэль Овечкина с Кросби легендарна. Яростно соревнуются, даже не играя друг против друга

18 лет назад «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2004 года выбрал российского форварда Александра Овечкина. Годом спустя под первым номером в «Питтсбург Пингвинз» отправился канадский нападающий Сидни Кросби. Произошедший в лиге локаут в сезоне-2004/2005 позволил россиянину и канадцу в 2005 году одновременно дебютировать в североамериканской лиге, и вот уже на протяжении практически двух десятилетий мы имеем возможность лицезреть дуэль одних из лучших хоккеистов в истории этого вида спорта.

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На первых порах Кросби был намного успешнее заклятого соперника с точки зрения общего командного успеха. Уже спустя четыре сезона после дебюта в НХЛ Сидни впервые в карьере поднял над головой Кубок Стэнли. В середине второго десятилетия XXI века канадский форвард и вовсе оформил чемпионский дубль, дважды подряд завоевав главный трофей НХЛ.

В течение всего этого времени критики Овечкина активно хейтили россиянина за то, что он думает исключительно о личной статистике, но так и не может помочь «Вашингтону» в завоевании титула. Но символично, что спустя год после третьего чемпионства Кросби Овечкин выдал лучший сезон в жизни и всё-таки добился главной цели в своей клубной карьере.

Сейчас «Питтсбург» и «Вашингтон» в силу схожих причин переживают далеко не лучшие времена. Обе команды затянули процесс перестройки, значительно постарели и уже не являются главными претендентами на чемпионства в НХЛ. Неслучайно, что на данный момент регулярного чемпионата «Пингвинз» и «Кэпиталз» на пару находятся за пределами виртуальной зоны плей-офф в Восточной конференции. Практически наверняка «Питтсбург» и «Вашингтон» будут вести отчаянное сражение за попадание в кубковую восьмёрку, но, скорее всего, сам выход в плей-офф окажется для них задачей-максимум на этот сезон.

Однако дуэль Кросби и Овечкина от этого не становится менее интересной и захватывающей. Существует как минимум один невероятно престижный статистический рейтинг НХЛ, где противостояние Сидни и Александра становится всё только интенсивнее. Неделю назад команды впервые в нынешнем сезоне сыграли в регулярном чемпионате. Перед матчем появилась красивая инфографика, на которой были отражены траектории движения нападающих в плане набора очков за карьеру в НХЛ.

Символизм ситуации заключался в том, что на момент первой встречи Кросби и Овечкина в текущей регулярке в их активе находилось абсолютно равное количество очков за карьеру в НХЛ. Разумеется, сторонники канадского нападающего могут моментально достать из арсенала свой любимый аргумент про то, что Сидни сыграл почти на 170 матчей меньше Александра, иначе их статистика не была бы такой одинаковой. Но, во-первых, красоты ситуации это не отменяет. А во-вторых, если делать скидку на количество несыгранных матчей, то больше всего уж пострадал Марио Лемье, который в зачёте бомбардиров вполне бы мог потягаться с самим Уэйном Гретцки, если бы не постоянные проблемы со здоровьем.

Но вернёмся к легендарной дуэли Овечкина и Кросби. Невероятно, но факт. В течение всего 18-летнего совместного выступления в НХЛ нападающие буквально следуют друг другу по пятам в зачёте бомбардиров всех времён. В дебютном сезоне в лиге россиянин набрал на четыре очка больше (106 против 102), затем канадец взял убедительный реванш (92 против 120), но затем уже Александр воспользовался первой серьёзной травмой Сидни в карьере и сделал задел в свою пользу (112 против 72). В схожем ключе развивался и весь дальнейший путь игроков в лиге — то Овечкин, то Кросби — постоянно обгоняли друг друга. И как логичный итог — сейчас они параллельно штурмуют рейтинг бомбардиров НХЛ всех времён, улучшая свои позиции в нём.

Показательный момент произошёл вчерашней ночью, когда Овечкин выдал один из самых ярких матчей в текущей регулярке, набрав 3 (1+2) очка в матче с «Сент-Луис Блюз» (4:5 Б). Занимавший до начала встречи 19-е место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времён Овечкин достиг отметки 1427 очков за карьеру и превзошёл результат находившегося на 18-й позиции Брайана Троттье (1425). Российский форвард мог разом выйти и на 17-е место, но в параллельном матче с «Миннесотой Уайлд» (6:4) капитан «Питтсбурга» Кросби набрал 4 (2+2) очка. В активе канадского форварда стало 1430 результативных действий.

Теперь ближайшей общей целью для канадца и россиянина является результат Финской вспышки Теэму Селянне (1457). 35-летний Кросби в текущей регулярке идёт по графику 1,24 очка за встречу (21 в 17). 37-летний Овечкин играет менее стабильно — 0,8 очка за матч (17 в 21). Но вчерашний матч показал, что в любой момент Александр может значительно улучшить личную статистику. Поэтому к концу года Кросби и Овечкин должны будут как минимум вплотную приблизиться к данному показателю. По крайней мере, в 2022 году «Питтсбургу» и «Вашингтону» остаётся провести по 19 матчей, а значит, очков по 20 нападающие точно должны добавить в свои копилки.

Практически сразу за Селянне будет находиться Стэн Микита (1467) — и с этим результатом канадец с россиянином наверняка управятся до конца регулярки. А вот с дальнейшим продвижением в топ рейтинга игрокам придётся подождать до следующего сезона, уж слишком велика разница между занимающим 15-е место Микитой и находящимся на 14-й позиции Полом Коффи (1531). Вот так выглядит топ-18 рейтинга бомбардиров НХЛ всех времён. И, когда смотришь на соотношение сыгранных матчей и набранных очков, ещё сильнее становится очевиднее всё величие Лемье.

№ Игрок Матчи Очки 1 Уэйн Гретцки 1487 2857 2 Яромир Ягр 1733 1921 3 Марк Мессье 1756 1887 4 Горди Хоу 1767 1850 5 Рон Фрэнсис 1731 1798 6 Марсель Дионн 1348 1771 7 Стив Айзерман 1541 1755 8 Марио Лемье 915 1723 9 Джо Сакик 1378 1641 10 Фил Эспозито 1282 1590 11 Рэй Бурк 1612 1579 12 Джо Торнтон 1714 1539 13 Марк Рекки 1652 1533 14 Пол Коффи 1409 1531 15 Стэн Микита 1396 1467 16 Теэму Селянне 1451 1457 17 Сидни Кросби 1125 1430 18 Александр Овечкин 1293 1427

На какой же предельный результат в рейтинге могут замахнуться капитаны «Питтсбурга» и «Вашингтона»? Ответ на этот вопрос зависит от очень многих факторов. До какого возраста игрока намерены, а главное смогут выступать в лиге? Что будет с их состоянием здоровья? Не произойдёт ли резкого спада в статистике из-за преклонного возраста?

Учитывая текущие исходные данные — действующий контракт Кросби рассчитан до 2025 года, при этом он моложе Овечкина и наверняка ещё подпишет краткосрочный контракт, если будет здоров, в свою очередь, контракт Александра подписан до 2026 года, можно предположить, что обоим игрокам абсолютно реально к концу карьер будет зайти как минимум в топ-9 данного рейтинга. Что касается максимальной задачи, то она зависит от слишком большого количества вышеназванных факторов.