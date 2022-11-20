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09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четыре очка Бучневича принесли «Сент-Луису» шестую победу в НХЛ подряд

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил российский нападающий Павел Бучневич (17-я и 22-я минуты), еще по одной шайбе забросили Ноэль Аччари (13), Брэйден Шенн (25), Тори Крюг (29) и Роберт Томас (56). У «Анахайма» отличились Кэм Фаулер (27) и Кэм Фаулер (49).

Павел Бучневич также отметился двумя результативными передачами. С момента перехода в «Сент-Луис» в сезоне-2021/22 россиянин провел седьмой матч, в которых он набрал три и более очков. Больше за данный период имеет только Владимир Тарасенко (10 матчей), который пропустил игру с «Анахаймом» по причине болезни. Другие российские форварды «Блюз» Алексей Торопченко, Никита Александров и Иван Барбашев результативными действиями не отметились. Защитник «Дакс» Дмитрий Куликов также очков не набрал.

«Сент-Луис» одержал шестую победу подряд.

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Сент-Луис
6:2
2:0, 3:1, 1:1
Анахайм
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