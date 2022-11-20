Кучеров догнал Ларионова в списке бомбардиров всех времён НХЛ

У «Тампы» забивали Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос, а также российский нападающий Никита Кучеров, который по ходу игры отметился двумя результативными передачами. Благодаря трём (1+2) набранным очкам в матче Кучеров достиг отметки в 644 (256+388) очка за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. На это ему потребовалось 580 игр.