Чемпион уничтожил Овечкина и его команду. Что не так с «Вашингтоном»?

Домашняя серия «Вашингтона» началась не лучшим образом. «Столичные» проиграли четвертый матч подряд и во второй раз в сезоне не забросили ни одной шайбы. В гости к ним приехал действующий чемпион, который не испытал сегодня серьезных проблем. «Колорадо», даже несмотря на травмы нескольких важных игроков, набрал хороший ход и в ноябре уступил лишь один раз.

«Кэпиталз» могут занести себе в актив только начало встречи. Команда здорово прессинговала, почти в два раза перебросала соперника, но плохая реализация подвела хозяев. Особенно глупо выглядели два подряд удаления в концовке первого периода, когда за Гарнетом Хатауэйем в бокс последовал и Ларс Эллер. Полторы минуты «Эвеланш» играли в формате «пять на три», а Кейл Макар из офиса Александра Овечкина прошил Дарси Кемпера.

После перерыва «Вашингтон» заметно сбавил обороты, за что и поплатился. «Колорадо» умеет включаться в нужный момент, после чего может вновь действовать в экономном режиме. Во втором периоде примерно это и случилось, когда Нэйтан Маккиннон просто уничтожил оборону соперника. Канадец эффектно раскачал игроков «Кэпиталз» и нанес шикарный бросок из-под Мартина Фехервари.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Io1b7t2PT8M" title="Nathan MacKinnon Shakes Defender With Elite Stickhandling, Finishes Top Shelf" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хозяева могли распечатать Александра Георгиева, но не реализовали две попытки большинства, а во второй из них даже не нанесли ни одного броска по воротам «Эвеланш». До этого в шести матчах Овечкин забивал Георгиеву восемь шайб, но сегодня голкипер действовал очень уверенно. Невероятных спасений от него не потребовалось, и россиянин без лишних нервов помогал своей команде.

После третьего гола стало понятно, что «Вашингтон» уже ничего не спасет. Кемпер справился с броском Джейкоба Макдональда, но затем шайба отскочила в ногу Эндрю Коглиано и предательски закатилась в ворота. К сожалению, оставшаяся часть матча превратилась в формальность и заключалась лишь в двух интригах. Заработает ли Георгиев свой первый «сухарь» в форме «Колорадо» и наберет ли Макар в своем 194-м матче 200-е очко в НХЛ.

Канадцу достичь этой планки сегодня не удалось, а вот Александр уверенно довел дело до конца и с 32 сейвами был признан первой звездой матча. Для Георгиева это уже девятая игра на ноль в регулярных чемпионатах НХЛ, и по этому показателю он символично сравнялся с Игорем Шестеркиным. Пока «Эвеланш» не за что переживать. В отличие от «Вашингтона», который все реже и реже подает признаки жизни.

Овечкин даже сумел отдать результативную передачу сопернику. Капитан «столичных» действовал в обороне и пытался помешать форварду Микко Рантанену, но шайба в итоге пришла к другому нападающему «лавин» Арттури Лехконену, который и установил окончательный счет. Пока поводов для радости у болельщиков «Кэпиталз» очень мало.