Кросби вспомнил о своём первом выходе на лёд с Евгением Малкиным

"Я даже не думал об этом, уже собирался выходить, а Джино всё ещё стоял. Языковой барьер был небольшой, но я хотел спросить, хотел ли он выйти последним?

Я спросил: «Ты обычно идёшь последним?» А он сказал мне: «Три года в Суперлиге». Он вообще не шелохнулся. Я сказал, типа, «камень-ножницы-бумага» в каждой игре? «А он такой: “Нет”, — цитирует Кросби сайт “Питтсбурга”.

Малкин смеётся, вспоминая это историю:

«Мы знаем, насколько Сид суеверен, он делает много мелких вещей. Я знаю, что это важно для него. Но в Суперлиге я всегда шёл последним. Это сработало! Мы выиграли три Кубка, а он лучший игрок», — приводит слова Малкина сайт «пингвинов».