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09:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Чинахова и 46 сейвов Тарасова принесли «Коламбусу» победу над «Пантерз»

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Коламбус
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев площадки.

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Егор Чинахов (12-я минута), оформивший дубль Бун Дженнер (23, 59), Шон Курали (42) и Джонни Годро (48). У «Флориды» отличились Мэттью Ткачук (8), Аарон Экблад (37) и Колин Уайт (60).

Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков нанес один бросок в створ ворот, совершил два силовых приема и семь блокшотов. Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 46 бросков из 49 и был признан первой звездой матча. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 18 сейвов.

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Коламбус
5:3
1:1, 1:1, 3:1
Флорида
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