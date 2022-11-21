Гол Чинахова и 46 сейвов Тарасова принесли «Коламбусу» победу над «Пантерз»
Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев площадки.
В составе победителей шайбы забросили российский форвард Егор Чинахов (12-я минута), оформивший дубль Бун Дженнер (23, 59), Шон Курали (42) и Джонни Годро (48). У «Флориды» отличились Мэттью Ткачук (8), Аарон Экблад (37) и Колин Уайт (60).
Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков нанес один бросок в створ ворот, совершил два силовых приема и семь блокшотов. Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 46 бросков из 49 и был признан первой звездой матча. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 18 сейвов.