Гол Чинахова и 46 сейвов Тарасова принесли «Коламбусу» победу над «Пантерз»

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев площадки.

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Егор Чинахов (12-я минута), оформивший дубль Бун Дженнер (23, 59), Шон Курали (42) и Джонни Годро (48). У «Флориды» отличились Мэттью Ткачук (8), Аарон Экблад (37) и Колин Уайт (60).