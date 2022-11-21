Малкин не смог сдержать слез! В 1000-м матче в НХЛ ему подарили милое шоу, а он забил гол

Источник: Соцсети "Питтсбурга"

Сегодня был большой день для Евгения Малкина — он провёл свой 1000-й матч в НХЛ, и «Питтсбург» сделал всё, чтобы этот день запомнился навсегда. Партнёры приготовили для него сюрприз на раскатке в Чикаго, повторив все его движения. Судя по лицу Малкина, таким чествованием он остался доволен.

Игроки «Питтсбурга» договорились сделать это в самолёте по дороге в Чикаго. «Сид прошёлся по самолёту и сказал, что мы будем делать. Идея всем понравилась», — рассказал нападающий Брок Макгинн. Малкина в это время отвлекали игрой в карты.

Второй сюрприз — сын Евгения Никита, который объявил состав на игру. После такого Евгений не смог сдержать слёз. Целая жизнь между первой и 1000-й игрой в НХЛ — Джино за это время выиграл множество наград, забил сотни голов, отдал сотни передач, повзрослел, создал семью. И остаётся на льду всё тем же Малкиным, который хочет выигрывать, забивать голы и играть за «Питтсбург».

Вместе с Александром Овечкиным Евгений установил уникальное достижение — они стали единственными первым и вторым номерами одного драфта, которые сыграли 1000 матчей за команды, которые их выбрали.

А ведь летом это не казалось таким очевидным. Вокруг Малкина и его переговоров о новом контракте ходило много слухов, серьёзно обсуждалась возможность того, что Джино может выйти на рынок свободных агентов и впервые в заокеанской карьере сменить клуб.

К счастью, этого не случилось. Сложно представить Малкина в форме другой команды НХЛ, да теперь и не придётся. Евгений отпраздновал юбилей там, где хотел — со старыми друзьями, с которыми прошёл весь путь в этой лиге. Которые тоже стали его семьёй.

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Это была долгая дорога. Джино шел к своему 1000-му матчу через порванные связки, выбитые плечи, операции, долгие восстановления, пропуски сезонов.

«Провести такую карьеру, пережив то, что он пережил — две операции на связках колена, это очень тяжело. Такое могло бы разрушить чью-то карьеру, надо понимать, как это нелегло. Но он продолжает бороться и по-прежнему хочет быть лучшим. У Джино есть всё мастерство, все данные — габариты, катание, у него потрясающие руки. Но главное, на мой взгляд, — это его умение брать под контроль игру. Это больше психология, а не физическая возможность. В нём есть эта страсть, этот огонь, и, когда он включает этот режим, его не остановить. Соперникам против него играть тяжело», — сказал Сидни Кросби.

К этой дате Малкин накопил в своей коллекции полные полки наград. «Колдер Трофи», «Тед Линдсей», «Харт», парочку «Арт Россов», «Конн Смайт», три Кубка Стэнли. Он давно стал живой легендой «Питтсбурга» и идёт третьим бомбардиром в истории команды после Марио Лемье и Кросби.

До 1000 матчей в истории НХЛ добирались 373 игрока, среди всех них россиянин занимает 15-е место по количеству очков (1166) за этот отрезок. В матче с «Чикаго» Малкин забросил очередную шайбу — 452-ю в карьере.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/S57Eh3yY-J0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Верный друг Кросби сделал всё, чтобы эмоции от матча не были подпорчены поражением. «Чикаго» отыгрался с 0:3 в концовке третьего периода, но менее чем через минуту Сид вновь вывел «Питтсбург» вперёд, обеспечив победу команды.

«Пингвины» возвращаются домой с идеального выезда — три из трёх, и уже в Питтсбурге празднования в честь Джино продолжатся. Ему вручат серебряную клюшку, а трибуны будут рукоплескать великому игроку. «Это долгая история для меня, ценю каждого, с кем играл. Невероятно, очень эмоциональный матч. Спасибо команде, они подарили мне два очка. Сид забил в последние три минуты, и в пустые забили. Невероятный вечер, потрясающие воспоминания останутся. Сегодня всё было идеально. Не останавливаемся, идём дальше», — сказал растроганный Малкин после игры. Не останавливайся, Джино! У тебя впереди ещё много матчей, набранных очков и побед.